$100.000 millones. Denuncian que el Gobierno no hace un aporte extra a Bomberos Voluntarios; adeudaba fondos de 2025

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Tras la declaración de la emergencia ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa, y luego de que el gobierno nacional definiera la transferencia de $100.000 millones al sistema de Bomberos Voluntarios en todo el país, desde la Federación de Bomberos Voluntarios de Chubut –advirtieron que no se trata de un aporte extraordinario, sino que corresponde a “fondos adeudados del ejercicio 2025”.

Chubut es una de las provincias en la que dos grandes incendios forestales activos llevan arrasadas más de 40.000 hectáreas en las últimas semanas.

El bombero voluntario Lucas Panak combate incendios forestales en Cholila Victor R. Caivano - AP

El presidente de la federación chubutense de Bomberos Voluntarios, Rubén Oliva, indicó que los recursos transferidos no constituyen una ayuda adicional vinculada con los incendios que afectan la Patagonia: “Corresponden al cumplimiento de la ley nacional Nº25.054, que rige el financiamiento del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios desde 1998”. Esa ley dispone que un porcentaje de las primas de seguros (el 5% de los seguros de automotores y viviendas) se destine al financiamiento del sistema bomberil.

“Ese dinero es aportado por la población a través del pago de sus seguros, y el Estado nacional lo administra y distribuye entre los cuarteles y asociaciones que cumplen con los requisitos administrativos previstos por la normativa”, aclaró Oliva. Desde la federación insistieron en la importancia de que los cobros y pagos del financiamiento legal “se realicen con previsibilidad y normalidad, para que los cuarteles puedan planificar y sostener sus servicios esenciales sin inconvenientes”.

Bomberos voluntarios trabajaron de forma incansable para combatir los incendios forestales El Hoyo Maxi Jonas - AP

Según explicó Oliva, durante 2025 no se efectuó la totalidad de los giros correspondientes. En ese sentido, indicó que los $100.000 millones corresponden a fondos adeudados, al tiempo que incluye la primera cuota del ejercicio 2026. Los bomberos sumaron que, tradicionalmente, la distribución del dinero se hace en dos etapas: una entre marzo y abril, y otra entre agosto y octubre. Pero aclararon que “el remanente del año pasado no había sido pagado oportunamente”.

De acuerdo con la Resolución 91/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional, publicada este jueves en el Boletín Oficial, el monto se dividirá en 1062 entidades de todo el país, lo que implica que a cada una llegarán $94.924.971,75. En cada cuartel, los recursos se destinan a cubrir equipamiento, indumentaria, mantenimiento de unidades, materiales operativos, capacitación y otros gastos esenciales.

“La ley nacional establece que los fondos se distribuyen en los mismos términos para todos los cuarteles, sin distinción por tamaño o ubicación geográfica. Por eso, cuarteles de localidades como Esquel, Trevelin, Gualjaina y El Hoyo reciben montos equivalentes”, explicaron desde la federación chubutense de Bomberos Voluntarios.

También recordaron que, como mínimo, vestir a un bombero con un traje forestal completo cuesta cerca de $5.000.000. “Si bien se difundió la cifra global de la transferencia, es fundamental aclarar que no se trata de un fondo extraordinario o de emergencia específicamente aprobado por el gobierno nacional para hacer frente a los siniestros actuales, sino de recursos que el Estado está obligado por ley a girar al sistema bomberil”, señalaron.

Por su parte, desde el Poder Ejecutivo destacaron que los fondos anunciados forman parte de “un amplio despliegue de recursos operativos” que la Nación viene desarrollando en el territorio, el cual incluye más de 400 brigadistas, medios aéreos, vehículos logísticos, fuerzas federales, asistencia sanitaria y ayuda social.

Según indicaron, a ese operativo se suma el envío de $4.000 millones en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) a la provincia de Chubut, recursos que el Gobierno giró en los últimos días tras el encuentro y las conversaciones que mantuvo el gobernador Ignacio Torres con el ministro del Interior, Diego Santilli.