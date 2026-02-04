A casi un mes del accidente, Bastián despertó del coma

A casi un mes del accidente en la playa de Pinamar, Bastián, el niño de ocho años que resultó herido en un accidente en La Frontera, despertó del coma, según indicaron sus familiares en redes sociales. Horas atrás, Macarena Collantes, su madre, había señalado en LN+ que el último parte médico era “bastante esperanzador”.

En esta ocasión, Collantes emitió un comunicado en el que aseguró que su hijo reconoció a todos los que estaban acompañándolo. “Gracias, Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo. Te amo, estamos muy orgullosos de vos. Nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado”, expresó.

Horas antes de que despertara del coma, Bastián había sido intervenido en una operación que salió bien. “La válvula quedó funcionando perfectamente. Estoy muy orgullosa de vos, hijo. No tengo palabras para describir lo increíble que sos. Te amo, Basti. Sos un campeón”, había manifestado su madre.

El comunicado de la mamá de Bastián

Bastián, de ocho años, había sufrido un grave accidente en La Frontera, un sector de la playa de Pinamar, tras un choque entre una camioneta y un UTV, en el que tuvo “múltiples fracturas de cráneo”, mientras que la mujer que manejaba el vehículo en el que circulaba el menor dio positivo de alcohol en sangre.

Desde entonces, el estado de salud de Bastián se mantuvo delicado, aunque en los últimos 10 días reflejó leves mejoras “desde el punto de vista clínico y hemodinámico, con asistencia respiratoria mecánica e internación en la Unidad de Terapia Intensiva“. En total fue operado siete veces, la última en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (HIEMI).

El último parte médico, el Ministerio de Salud bonaerense brindó detalles de la séptima operación que se le realizó al menor: “Durante el procedimiento se efectuó el reemplazo de la válvula de derivación externa por una válvula de derivación ventrículo-pleural, con el objetivo de optimizar el manejo del drenaje del líquido cefalorraquídeo”.

El accidente ocurrió el 12 de enero Facebook

En diálogo con LN+, Collantes declaró que, al momento del accidente, se encontraba en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) porque trabaja en hospital de Moreno y por la tarde en una carnicería. Según relató, recibió un llamado mientras estaba en horario laboral, cuando recibió la noticia: “En el celular, el que me llamaba era Maxi [por Maximiliano Jerez, el padre de Bastián], pero cuando atendí era un amigo. Me dijo: ‘Bastián y Maxi tuvieron un accidente’. Me asusté mucho y me avisó que me iban a venir a buscar".

“En ese momento, lo primero que pensé fue: ‘se fracturó’. Porque sé que el papá de Bastián se maneja bien. Pero con el tiempo me di cuenta que había pasado algo importante. Llegamos a Pinamar con mi hermana y ahí todo fue un caos. Bastián no lo vi, porque ya estaba en terapia. Lo vi a Maxi parado en un estado tremendo, me abrazó y me contó lo ocurrido. Las peores horas fueron esas”, contó.

En cuanto a la investigación, los vehículos quedaron preservados para la realización de pericias para determinar cómo produjo el choque y si alguno circulaba fuera de las normas permitidas en ese sector. Fueron imputados por lesiones culposas el conductor de la camioneta, la conductora del UTV y el padre del menor.

Las imágenes que muestran cómo quedó el UTV donde viajaba Bastián.

El intendente de Pinamar defendió el uso de cuatriciclos

Tras el accidente de Bastián, la Justicia dictó un fallo para suspender toda unidad motorizada en el sector norte de la ciudad de Pinamar, incluida La Frontera, para prevenir nuevos incidentes. En este sentido, Juan Ibarguen, intendente del municipio, cuestionó la medida, a la cual definió como “perjudicial” para el resto de los turistas y aseguró que apelará.

“Es una tradición de hace años; muchos vienen a Pinamar con su Jeep o su 4x4 e ingresan a los paradores. La resolución judicial prohíbe conductas que ya están prohibidas en la normativa vigente, que son las picadas, maniobras peligrosas y circulación en propiedad privada, y ahí no hay ninguna discusión“, declaró.

A su vez, respecto al caso de Bastián, sostuvo: Fue un accidente y se podría haber evitado porque Bastián no tenía cinturón de seguridad, pero nosotros hacemos controles en La Frontera y tenemos carriles seguros para circular. La cantidad de accidentes bajó sistemáticamente año a año. Ante algunos que quieren hacer alguna picada, aumentamos todavía más los controles”.