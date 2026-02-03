El intendente de Pinamar defendió el uso de cuatriciclos y dijo que su prohibición “perjudica” al resto de turistas

Luego de que un fallo dictara la suspensión de toda unidad motorizada en el sector norte de la ciudad de Pinamar, el intendente del municipio, Juan Ibarguren, afirmó este martes que la medida judicial —que adelantó apelará— “no es inteligente” y que “perjudica” al resto de los turistas que disfrutan de la actividad de manera responsable con cuatriciclos, camionetas y UTV.

“Es una tradición de hace años; muchos vienen a Pinamar con su Jeep o su 4x4 e ingresan a los paradores. La resolución judicial prohíbe conductas que ya están prohibidas en la normativa vigente, que son las picadas, maniobras peligrosas y circulación en propiedad privada, y ahí no hay ninguna discusión”, sostuvo el jefe municipal esa mañana. En ese sentido, remarcó que su postura siempre fue “ordenar y controlar la actividad”, pero no prohibirla de forma total.

El fallo del Juzgado Civil y Comercial N°4 de Dolores se dictó tras el accidente ocurrido en la zona conocida como La Hoya, donde una camioneta y una UTV colisionaron y dejaron gravemente herido a Bastián Jerez, de ocho años. El episodio reavivó el debate sobre el descontrol que se produce cada verano en ese sector del partido de Pinamar.

Al referirse al caso, Ibarguren señaló: “Fue un accidente y se podría haber evitado porque Bastián no tenía cinturón de seguridad, pero nosotros hacemos controles en La Frontera y tenemos carriles seguros para circular. La cantidad de accidentes bajó sistemáticamente año a año. Ante algunos que quieren hacer alguna picada, aumentamos todavía más los controles”.

El intendente de Pinamar, Juan Manuel Ibarguren Marcelo Aguilar López� - La Nación�

En ese marco, defendió el uso recreativo de vehículos en la zona. “La mayoría de las familias que vienen a Pinamar disfruta, pero hay un puñado de irresponsables que estamos combatiendo. Prohibir todo no es inteligente. Acá hay que seguir controlando. La prohibición total perjudica a miles que vienen a disfrutar de forma tranquila, que son el 99% de los que vienen. Estamos en contra de los que se hacen los cancheros y corren picadas, por eso estamos tan estrictos con eso”, insistió.

Bastián, el pequeño de ocho años que sufrió choque en La Frontera de Pinamar Facebook

El intendente también apuntó a la responsabilidad de los adultos en relación con la seguridad de los menores. “Si le das un vehículo a un menor sin protección, eso ya depende de la responsabilidad. Eso excede los controles. Nosotros hacemos todos los controles, si después el padre le saca el casco al menor es la responsabilidad individual”, concluyó.

Controles en la Frontera en la zona norte de Pinamar y vehiculos en la Hoya Marcelo Manera - LA NACION

El dictamen del juez Félix Adrián Ferrán prohíbe las pruebas de destreza y cualquier actividad recreativa que involucre motores en el sector costero. La medida alcanza a camionetas 4x4, UTV, cuatriciclos y motos de cualquier cilindrada, e impide la realización de carreras y picadas en el frente costero que limita con el Partido de la Costa.

La resolución judicial se originó a partir de una presentación de Pablo Martínez Carignano, ex titular de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, quien denunció la falta de fiscalización estatal en un área donde conviven familias y vehículos que circulan a alta velocidad.

Las imágenes que muestran cómo quedó el UTV donde viajaba Bastián.

El detonante de la medida fue el siniestro que protagonizó Bastián, en un sector donde la topografía del terreno impidió la visibilidad entre los conductores. El niño sufrió graves traumatismos en el cuello, el cráneo y el abdomen y permanece internado en terapia intensiva en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil de Mar del Plata.