Tercera ola de calor del año en AMBA: qué día tendrá las temperaturas más altas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de la tercera ola de calor del año en el AMBA, con temperaturas máximas que se mantendrán por encima de los valores habituales. El último informe oficial reveló cuál será el día más caluroso.

El lunes se presenta con una mínima de 23 °C y una máxima de 34°C. Durante el mediodía y la tarde el cielo se mostrará con nubes y algo de sol, mientras que hacia la noche persistirá una nubosidad leve, manteniendo un ambiente cálido y pesado.

Qué día tendrá las temperaturas más altas

El martes será el pico de la ola de calor, con una mínima de 24°C y una máxima de 36 °C, la más alta de la semana. La madrugada arrancará con algo de nubosidad, el mediodía combinará nubes y sol, la tarde tendrá apenas algunos pasajes soleados y la noche permanecerá nublada, sin alivio térmico significativo.

El miércoles mostrará un leve descenso, aunque seguirá el calor intenso, con mínima de 24 °C y máxima de 33 °C. Tanto en la madrugada como en el mediodía habrá nubes con sol, mientras que en la tarde y la noche el cielo dejará escasos momentos de sol, sosteniendo temperaturas elevadas.

Pronostico del tiempo en la ciudad de Buenos Aires

El jueves mantendrá valores altos, con mínima de 25 °C y máxima de 33 °C. A lo largo de toda la jornada predominará un cielo mayormente nublado, con apenas algo de sol y presencia de lluvias, lo que podría traer un alivio parcial pero con sensación térmica todavía elevada.

El viernes marcará el inicio de un cambio más notorio, con mínima de 21 °C y máxima de 28 °C. La madrugada y la mañana continuarán con nubes y poco sol, mientras que la tarde y la noche combinarán nubosidad con algunos pasajes soleados, dando paso a condiciones más templadas y el cierre de la ola de calor.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Martes Mín. 24 °C - Máx. 36 °C 0 - 10 % 13 - 22 km/h Miércoles Mín. 24 °C - Máx. 33 °C 0 - 10 % 13 - 22 km/h Jueves Mín. 25 °C - Máx. 33 °C 10 - 40 % 13 - 22 km/h Viernes Mín. 21 °C - Máx. 28 °C 0 - 10 % 13 - 22 km/h

Cómo evitar un golpe de calor