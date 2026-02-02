Tercera ola de calor del año en AMBA: qué día tendrá las temperaturas más altas

El calor extremo vuelve a instalarse en la Ciudad y el conurbano; el Servicio Meteorológico Nacional anticipó varios días con máximas elevadas y marcó un pico térmico claro en la semana
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) confirmó la llegada de la tercera ola de calor del año en el AMBA, con temperaturas máximas que se mantendrán por encima de los valores habituales. El último informe oficial reveló cuál será el día más caluroso.
El lunes se presenta con una mínima de 23 °C y una máxima de 34°C. Durante el mediodía y la tarde el cielo se mostrará con nubes y algo de sol, mientras que hacia la noche persistirá una nubosidad leve, manteniendo un ambiente cálido y pesado.
Qué día tendrá las temperaturas más altas
El martes será el pico de la ola de calor, con una mínima de 24°C y una máxima de 36 °C, la más alta de la semana. La madrugada arrancará con algo de nubosidad, el mediodía combinará nubes y sol, la tarde tendrá apenas algunos pasajes soleados y la noche permanecerá nublada, sin alivio térmico significativo.
El miércoles mostrará un leve descenso, aunque seguirá el calor intenso, con mínima de 24 °C y máxima de 33 °C. Tanto en la madrugada como en el mediodía habrá nubes con sol, mientras que en la tarde y la noche el cielo dejará escasos momentos de sol, sosteniendo temperaturas elevadas.
El jueves mantendrá valores altos, con mínima de 25 °C y máxima de 33 °C. A lo largo de toda la jornada predominará un cielo mayormente nublado, con apenas algo de sol y presencia de lluvias, lo que podría traer un alivio parcial pero con sensación térmica todavía elevada.
El viernes marcará el inicio de un cambio más notorio, con mínima de 21 °C y máxima de 28 °C. La madrugada y la mañana continuarán con nubes y poco sol, mientras que la tarde y la noche combinarán nubosidad con algunos pasajes soleados, dando paso a condiciones más templadas y el cierre de la ola de calor.
|Día
|Temperatura
|Probabilidad de precipitación
|Viento
Martes
Mín. 24 °C - Máx. 36 °C
0 - 10 %
13 - 22 km/h
Miércoles
Mín. 24 °C - Máx. 33 °C
0 - 10 %
13 - 22 km/h
Jueves
Mín. 25 °C - Máx. 33 °C
10 - 40 %
13 - 22 km/h
Viernes
Mín. 21 °C - Máx. 28 °C
0 - 10 %
13 - 22 km/h
Cómo evitar un golpe de calor
- Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
- No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).
- Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
- Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
- Ingerir frutas y verduras.
- Reducir la actividad física.
- Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
- Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
