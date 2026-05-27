León XIV se solidarizó con los activistas de la flotilla detenidos por el Ejército israelí

ROMA.– El papa León XIV expresó este martes su solidaridad con los activistas de la Global Sumud Flotilla, quienes relataron haber sido golpeados y maltratados por el ejército israelí mientras intentaban llevar ayuda a Gaza, y subrayó que se está “provocando cada vez más odio” y que “la violencia no ayuda”.

Al salir de Villa Barberini, en Castelgandolfo, tras haber pasado allí unas horas de descanso y trabajo, respondió también a las preguntas sobre su primera carta encíclica Magnifica Humanitas, conocida el lunes.

Al ser preguntado sobre la inteligencia artificial, uno de los temas abordados en su encíclica, León exhortó a continuar el diálogo con las grandes empresas de IA y aludió al trabajo que el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral está llevando a cabo con Anthropic.

TOPSHOT - This photo taken on May 15, 2026 and handout on May 25, 2025 by The Vatican Media shows Pope Leo XIV signing his first Encyclical Letter “Magnifica Humanitas”, focused on the rise of artificial intelligence, in The Vatican. (Photo by Handout / VATICAN MEDIA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VATICAN MEDIA" - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS HANDOUT - VATICAN MEDIA

“Creo que es muy importante continuar el diálogo y buscar verdaderamente una inteligencia artificial desarmada”, dijo, señalando que “hoy en día la guerra se libra con IA”, como “en el Líbano” y en “otros lugares del mundo”, “sin pensar en las vidas humanas que son realmente las víctimas de todo esto”.

Respecto al conflicto entre Israel y los palestinos de la Franja de Gaza exhortó a “volver a las negociaciones”, “intentar resolver los problemas mediante el diálogo, respetando siempre los derechos humanos de todos”.

“Lamentablemente, el pueblo de Gaza aún no recibe la ayuda humanitaria. Esto está provocando protestas, dificultades, e incluso la acción de quienes participaron en la Flotilla”, observó el Pontífice, quien se dirigió “a todas las autoridades” para que asistan y acompañen “al pueblo de Gaza”, que “está sufriendo”, y ayuden “ya a empezar a reconstruir”.

Agencia ANSA