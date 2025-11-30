A pesar del reciente asalto: el factor que desencadenó otro boom de viajes por compras a Chile

MENDOZA.- El temor por la inseguridad en Chile no frenó a los argentinos a seguir buscando productos más baratos del otro lado de la Cordillera de los Andes. Después de un fin de semana XXL, con un fuerte flujo vehicular en la alta montaña hacia el vecino país, y un reciente episodio de emboscada y robo a un tour de compras, los viajeros decidieron nuevamente en los últimos días emprender el viaje, tomando algunos recaudos. Hubo que armarse de paciencia, una vez más, para atravesar la frontera, donde se registraron hasta tres horas de demora.

El motivo central: las promociones del Black Friday, rodeadas de espíritu navideño, lo que permite hacerse de mercadería y regalos más económicos para Nochebuena y Reyes. Así, aunque el “efecto billetera” sigue teniendo impacto en los bolsillos argentinos, que impide disponer de ahorros para viajar y hacer shopping, la cercanía de fin de año volvió a pesar fuerte en un sector de la población a la hora de emprender el periplo a Chile para comprar lo que esté al alcance. Y no es para menos: sigue siendo superconveniente adquirir desde indumentaria, calzado, juguetes y perfumes hasta electrodomésticos, además de tecnología.

“Hay quienes por estas horas se interesan por las promociones especiales, con buenas descuentos, pensando en las compras navideñas. Otros, para cuidar el bolsillo, aguardan poder viajar en el verano, para hacer playa y compras”, contó a LA NACION una fuente del sector aduanero. En tanto, desde la Coordinación de Frontera indicaron a este diario que en las últimas jornadas se observó un movimiento promedio de unos 3500 viajeros diarios, números que es probable se repitan hasta entrada la semana que comienza por la extensión de las promociones de Black Friday, por lo que las cifras cerrarían similares al fin de semana largo anterior, cuando cruzaron a Chile más de 20.000 personas. “Vemos importante movimiento de autos particulares y varias camionetas, aunque menos micros de tour de compras, pero igual siguen trabajando, más allá del episodio de inseguridad que ocurrió en una ruta menos transitada”, explicaron.

Las principales tiendas y outlets del país trasandino pusieron manos a la obra para lanzar distintas ofertas y descuentos especiales, en su mayoría online, por lo que se observan rebajas de hasta el 70% en artículos de primera marca, que incluso se pueden comprar desde casa. Con esos precios diferenciales, con cupones de descuentos extra, se conseguían productos que en la Argentina llegan a costar hasta tres veces más.

En la consulta en los distintos rubros se pudo observar esta realidad de manera recurrente. Por estas horas, un celular Samsung Galaxy A56 256 GB Grafito tiene un precio con descuento de 380 dólares, mientras que en los comercios argentinos ronda los 700 dólares, aun con promo especial. Si lo que se busca es un juego de mesa para los más chicos y no tanto, el Monopoly edición Stitch de Disney vale 20 dólares en Chile, mientras que en la Argentina se consigue por más de 60 dólares. Y la muñeca Barbie edición “Vamos al Supermercado” cuesta 27 dólares, mientras que en las jugueterías argentinas se consigue por unos 50 dólares.

Si las fragancias son un deseo para obsequiar o para consumo personal, también vale la pena comprarlos del otro lado de la montaña: el clásico de mujer Good Girl de 80 ml de Carolina Herrera cuesta 90 dólares, contra los más de 150 dólares que se piden en la Argentina. El Girl de Tommy Hilfiger se podía conseguir por 30 dólares, mientras que en nuestro país superaba en los últimos días los 90 dólares. Por ejemplo, en Falabella Chile, con descuento por Black Friday, el perfume para hombre Eros Flame de Versace por 200 ml se podía conseguir a 75 dólares, contra un precio superior a 170 dólares en la Argentina.

También hay quienes aprovecharon el viaje para ir un poco más allá. En este caso, se enfocaron en la “línea blanca”, ya sean heladeras, lavarropas o aires acondicionados. Aunque no es un consumo que se observa en mayoría, el crecimiento de los traslados en camionetas 4x4 explica también este fenómeno incipiente, luego de que en julio de este año el gobierno argentino abrió esa posibilidad: traer un artefacto al año por persona, con el pago de los impuestos correspondientes. Por caso, un refrigerador “no frost” de alta calidad en Chile ronda los 600 dólares finales, mientras que en nuestro país supera los 1500 dólares. Para un lavarropas automático de carga superior con control de tiempo hay que desembolsar unos 300 dólares, a diferencia de la Argentina, donde el mismo producto cuesta cerca de 900 dólares. Una cocina de primera vale unos 500 dólares, contra un precio que supera los 1000 dólares en el país.

“Estuve el finde XL en Chile y lo que más me llamó la atención fue ver varias camionetas con patente argentina que aprovecharon para traerse electrodomésticos que en nuestro país están muy caros. Hasta que no bajen los impuestos, las diferencias serán notables, y viajar a Chile este verano será la excusa perfecta”, contó a LA NACION Marcelo, un profesional mendocino que no duda en comprar “de todo” del otro lado de la cordillera cada vez que puede. “Hasta bebidas alcohólicas me traje, a muy buen precio”, relató, pensando incluso en el brindis de fin de año.