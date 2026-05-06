Cierran el Paso Cristo Redentor por tiempo indeterminado: qué se sabe de la medida

El gobierno de la provincia de Mendoza dispuso el cierre total del Paso Cristo Redentor de forma indefinida a partir de este miércoles a las 13. El motivo de la medida responde a la inestabilidad meteorológica, ya que se esperan nevadas y la influencia del viento Zonda.

El mal tiempo en la cordillera obligó a interrumpir el principal corredor entre Argentina y Chile. “La medida obedece a un frente de inestabilidad, principalmente en el sector chileno de la alta montaña, que condiciona una transitabilidad segura“, indicaron las autoridades en un comunicado.

De esta manera, el Paso Internacional permanecerá cerrado preventivamente para todo tipo de vehículos, en ambos sentidos, desde las 13 del 6 de mayo de 2026, hasta nuevo aviso. Asimismo, se aclaró que la barrera de Uspallata está cerrada desde las 11, según información brindada por la Comisión Nacional de Fronteras.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el pronóstico del tiempo para Mendoza durante los próximos siete días muestra una semana con descenso marcado de las temperaturas hacia el fin de semana y una posterior recuperación.

Miércoles: mínima de 11 °C y máxima de 26 °C, siendo el día más cálido del período.

mínima de 11 °C y máxima de 26 °C, siendo el día más cálido del período. Jueves: baja la temperatura, con mínima de 9 °C y máxima de 17 °C.

baja la temperatura, con mínima de 9 °C y máxima de 17 °C. Viernes: continúa el descenso, con mínima de 3 °C y máxima de 14 °C.

continúa el descenso, con mínima de 3 °C y máxima de 14 °C. Sábado: se mantiene el frío, con mínima de 5 °C y máxima de 11 °C, uno de los días más frescos.

se mantiene el frío, con mínima de 5 °C y máxima de 11 °C, uno de los días más frescos. Domingo: mínima de 3 °C y máxima de 17 °C.

mínima de 3 °C y máxima de 17 °C. Lunes: comienza a subir la temperatura, con mínima de 6 °C y máxima de 19 °C.

comienza a subir la temperatura, con mínima de 6 °C y máxima de 19 °C. Martes: continúa el leve ascenso, con mínima de 8 °C y máxima de 21 °C.

Se espera un marcado descenso de la temperatura en la provincia (Foto: SMN)

El pronóstico indica un fuerte descenso térmico hacia viernes y sábado, con mínimas cercanas a los 3 °C, seguido por una recuperación gradual de las máximas a partir del domingo y comienzos de la semana siguiente.

Mientras tanto, el organismo mantiene el alerta nivel naranja en la provincia ya que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”, informó el SMN.