Un hombre murió aplastado por un árbol en medio del viento Zonda en Mendoza

MENDOZA.- Una nueva tragedia golpeó a los mendocinos en la vía pública. En medio de los efectos del viento Zonda se produjo la caída de un árbol que aplastó y mató a un motociclista. Al mismo tiempo, una persona que circulaba en otra moto resultó con graves heridas por el derrumbe.

El dramático hecho se produjo en Las Heras, uno de los departamentos más poblados de la provincia cuyana, durante la presencia de las fuertes ráfagas que llegaron al Gran Mendoza durante la tarde de este miércoles. Las ramas se desplomaron en el momento en que los dos hombres circulaban por la zona en diferentes rodados. Lamentablemente uno de los conductores sufrió el mayor impacto y perdió la vida en el lugar, mientras que el otro alcanzó a ser rescatado y trasladado al hospital zonal, Ramón Carrillo.

El mortal siniestro se registró pasadas las 17 cuando los motociclistas manejaban por la transitada calle Dorrego, en el distrito de El Resguardo, metros antes de la intersección con la avenida Lisandro Moyano.

Fue una jornada con alerta permanente de Defensa Civil y el Servicio Meteorológico Nacional por la presencia del viento caliente y polvo en toda la geografía provincial, con diferentes alcances en las distintas zonas. Aunque se detectaron fuertes ráfagas, hubo episodios anteriores donde la intensidad y fuerza del fenómeno fueron mayores, también con víctimas fatales.

Un hombre que iba en moto murió aplastado por un árbol en Mendoza Ministerio de Seguridad de Mendoza

Con esta nueva tragedia vuelve a ponerse sobre la mesa el debate por el estado del arbolado público y la falta de mantenimiento. De hecho, semanas atrás se modificó una ley para que las comunas puedan intervenir de manera directa sin autorización de la provincia a la hora de erradicar ejemplares vetustos o secos con el objetivo de reimplantar la zona.

El dantesco escenario que se vivió en el lugar también fue presenciado por vecinos que salieron a socorrer a los conductores mientras se esperaba la llegada de las fuerzas de seguridad. A los pocos minutos de dar aviso a las autoridades, arribó al sitio personal policial, principalmente de la Guardia Urbana Municipal (GUM) y de Tránsito Municipal, quienes lograron sacar de entre las ramas a la persona que se encontraba con signos vitales, quien fue llevada de inmediato al efector sanitario.

En tanto, agentes del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) dejó constancia del fallecimiento del otro motociclista, debido al fuerte golpe que le provocó la caída del árbol. También, se registró una importante caída de cables por lo que llegaron al lugar trabajadores de la distribuidora eléctrica Edemsa, además de personal de Bomberos.