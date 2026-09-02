A qué hora empieza el paro en los aeropuertos argentinos, del jueves 3 y el viernes 4 de septiembre

Los ciudadanos argentinos que tenían programado un vuelo entre el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre, deben saber con exactitud a qué hora empieza el paro en los aeropuertos argentinos, para conocer cómo proceder según el caso y tener en cuenta los alcances de esta medida de fuerza.

La medida de fuerza afecta a los aeropuertos de todo el país Hernan Zenteno - La nacion/Hernan Zenteno

El paro en los aeropuertos de todo el país está dado por el gremio de trabajadores estatales ATE (Asociación Trabajadores del Estado), que lleva adelante esta medida y afecta a los vuelos programados para esas fechas, lo que implica que los servicios puedan sufrir demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

A qué hora empieza el paro en los aeropuertos argentinos

El paro incluirá asambleas y movilizaciones que podrían afectar los vuelos y generar demoras y cancelaciones. El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, detalló que las medidas de fuerza se realizarán en dos franjas horarias: de 9 a 12 y de 18 a 21.

La recomendación a los usuarios que tengan previstos vuelos en esas ventanas temporales es contactarse con la aerolínea y consultar en detalle cómo se brindará el servicio y si es preciso reprogramar el vuelo.

Por qué están afectados los vuelos comerciales de jueves y viernes

ATE anunció a través de un comunicado que, durante ese lapso de tiempo, “solo se garantizarán los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órgano y oficiales”. Esto implica que los vuelos que no revisten urgencia, como las mencionadas anteriormente, pueden sufrir demoras, reprogramaciones o cancelaciones.

“Si se producen demoras o cancelaciones, no será por culpa de los trabajadores. Hemos comunicado la medida de fuerza con suficiente antelación para que el Gobierno pudiera responder a cada una de nuestras demandas y eso hasta ahora no sucedió”, señaló, a su vez, Aguiar.

Los pasajeros deberán consultar cómo se prestarán los servicios de jueves y viernes fabian-marelli-11419

Cómo ver el estado de los vuelos de Ezeiza y Aeroparque

Es importante saber si un viaje está demorado, cancelado o en horario antes de volar. Para ver el estado de un vuelo, se puede chequear en el sitio oficial de la aerolínea por la cual se viaja. También es posible verlo en la página oficial de Aeropuertos Argentina, que detalla cada uno de los arribos y partidas de los aeropuertos de nuestro país.

De todos modos, vale aclarar que es importante estar atento a cualquierinformación o alerta que la aerolínea suministre. Esta se puede conocer por los canales de información de la misma. También se suele mandar emails a los pasajeros si surge algunacancelación o demora.

Cuál es el reclamo del gremio

El paro se produce en un contexto que, según el gremio, está dado por el incumplimiento de pagos salariales en perjuicio de los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

El gremio acusa al Gobierno por incumplir “los acuerdos paritarios y desfinanciar las áreas operativas y de fiscalización en los aeropuertos desde enero”.

A su vez, desde ATE, reclamaron el pago de los salarios con los aumentos acordes correspondientes a ítems extra paritarios, la apertura de la paritaria sectorial y el financiamiento para tareas operativas en el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y la fiscalización en aeropuertos.

A la preocupación de los trabajadores del sector por la caída del salario, se suma la crisis de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), que mantiene cortes de prestaciones y una deuda estimada en $160.000 millones, por aportes y contribuciones mal liquidados desde 2017.