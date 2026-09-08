A qué hora es la marcha por Discapacidad de este miércoles 9 de septiembre en el Congreso

Este miércoles 9 de septiembre, el Foro Permanente de Discapacidad marcha al Congreso de la Nación para reclamar por la prórroga de la ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, que está vigente hasta el 31 de diciembre inclusive.

El comunicado oficial del Foro Permanente de Discapacidad

Desde la oposición había fijado como fecha para dictaminar un nuevo proyecto en Discapacidad en el Congreso para las 12 de este miércoles. Lo que aún está en discusión es el quórum: se precisan reunir 129 diputados para abrir el debate y, hasta el momento, los números están ajustados para dicho fin.

En paralelo, en las inmediaciones del palacio legislativo está convocada la marcha a partir de las 11.

Marcha contra el veto presidencial a la emergencia en discapacidad en el congreso Ricardo Pristupluk

Por qué marcha el sector de Discapacidad

La sanción de la ley 27.793, publicada en el Boletín Oficial el pasado 4 de septiembre de 2025, tiene fecha de caducidad el 31 de diciembre de 2026. Es por eso que desde el Foro Permanente de Discapacidad, en su cuenta de Instagram, movilizan a una marcha para que el tema esté en la agenda y sea prioridad para las autoridades nacionales.

Según este grupo representativo, la crisis en el sistema de discapacidad se acrecentó en el último tiempo. “Los aranceles siguen por debajo de lo necesario, no se realizó el estudio de costos previsto por la ley, continúan pendientes pensiones por discapacidad y las compensaciones de emergencia no se están pagando”, subrayaron sobre las carencias que afectan a este sector relegado.

Este miércoles habrá una nueva marcha frente al Congreso Ricardo Pristupluk

Vale recordar que en febrero de este año, con el plazo judicial vencido, el Gobierno nacional promulgó la reglamentación de la normativa mediante un decreto, donde se establecen criterios para el régimen de pensiones y el traslado de la política de discapacidad al Ministerio de Salud. Sin embargo, no se reglamentó la ley en su totalidad ni se definió el financiamiento de las prestaciones, dos puntos claves del reclamo que realizan desde el sector.

Cuándo y a qué hora es la marcha por Discapacidad

Cuándo es la marcha por Discapacidad: este miércoles 9 de septiembre

A qué hora es la convocatoria: a partir de las 11

Dónde es la marcha: en la plaza del Congreso de la Nación

Desde las 11, en el Congreso, se marchará por la prórroga en la Emergencia Nacional de Discapacidad Ricardo Pristupluk

Distintas provincias se unen al reclamo por Discapacidad. En la provincia de Córdoba se confirmó una convocatoria para este miércoles a las 12 en la Plaza San Martín.