A qué hora es la Marcha Universitaria de hoy, 15 de octubre

Este jueves 15 de octubre se realiza la Quinta Marcha Universitaria Federal, convocada por estudiantes, docentes, no docentes, rectores y con el aval de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y otras federaciones estudiantiles.

La convocatoria es a partir de las 13.30 frente al Congreso de la Nación y el acto central está estipulado para las 16. Dicha movilización, que se replicará en otros puntos del país, será multitudinaria y contará con la presencia de la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), los movimientos sociales agrupados en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otras.

Clase pública en la calle de la Facultad de filosofía y letras de la UBA Ricardo Pristupluk - LA NACION

Mientras en el Congreso se aguarda por el posible quórum de la oposición para poder sesionar y así derogar el DNU 70/2023, uno de los bastiones de la actual gestión de Javier Milei, los estudiantes protestarán por el Presupuesto 2027 que contempla el financiamiento a las universidades.

El decreto, que se sancionó el 20 de diciembre de 2023, declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social. El mismo fue creado para sentar las bases de la “reconstrucción de la economía argentina”.

Desde el lado del Gobierno pretenden destinar una sumada aproximada a los $7,3 billones a las universidades. En contraposición, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicita que las partidas sean de un monto superior a los $11 billones.

Cuándo se celebra la Marcha Universitaria

Otras consignas que también están en la agenda son la protesta por la emergencia en discapacidad y el reclamo por la decisión que se tomó por eliminar los límites establecidos por la Ley de Tierras para la adquisición de territorio argentino por parte de extranjeros.

La repercusión en redes sociales

La Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó un comunicado oficial para convocar a los estudiantes, docentes y rectores, como así también a otras organizaciones sociales, para que estén presentes este jueves en el Congreso de la Nación.

El comunicado de la UBA

“El jueves 15 de octubre marchamos al Congreso de la Nación para exigir que se ejecute la Ley de Financiamiento Universitario y para defender la salud, la ciencia y la educación pública. Ya van 352 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso de la Nación. La Justicia ya ordenó que el Gobierno Nacional debe cumplir con la ley”, expresó la institución educativa. Acto seguido, afirmó: “Las leyes se cumplen. Siempre”.

Por otra parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), vía Instagram, se sumó a la UBA y remarcó el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

El comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN)

“Ante la falta de respuesta en el ámbito paritario y judicial, el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y en el marco del debate parlamentario del presupuesto 2027, nos volvemos a encontrar para defender la universidad pública argentina y el sistema científico nacional”, subrayó.