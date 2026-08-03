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A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires hoy, lunes 3 de agosto

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cuándo se producirán las precipitaciones más intensas de la jornada; las zonas afectadas

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Se esperan fuertes tormentas durante la tarde
Se esperan fuertes tormentas durante la tarde

Tras un fin de semana marcado por fuertes tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la llegada de otro frente de fuertes tormentas para este lunes 3 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió que la jornada estará marcada por un deterioro de las condiciones meteorológicas, con lluvias intensas y un descenso de la temperatura, que comenzó el fin de semana.

Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas, donde la temperatura rondará los 14°C en Buenos Aires. Con el correr del día, se esperan tormentas durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitaciones que rondarán entre el 10% y el 40%. Asimismo, la jornada se caracterizará por un viento predominante del este.

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