A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires hoy, lunes 3 de agosto

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipó cuándo se producirán las precipitaciones más intensas de la jornada; las zonas afectadas
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Tras un fin de semana marcado por fuertes tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la llegada de otro frente de fuertes tormentas para este lunes 3 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió que la jornada estará marcada por un deterioro de las condiciones meteorológicas, con lluvias intensas y un descenso de la temperatura, que comenzó el fin de semana.
Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas, donde la temperatura rondará los 14°C en Buenos Aires. Con el correr del día, se esperan tormentas durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitaciones que rondarán entre el 10% y el 40%. Asimismo, la jornada se caracterizará por un viento predominante del este.
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