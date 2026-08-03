A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires hoy, lunes 3 de agosto

Tras un fin de semana marcado por fuertes tormentas, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció la llegada de otro frente de fuertes tormentas para este lunes 3 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y advirtió que la jornada estará marcada por un deterioro de las condiciones meteorológicas, con lluvias intensas y un descenso de la temperatura, que comenzó el fin de semana.

Durante la mañana, se esperan lluvias aisladas, donde la temperatura rondará los 14°C en Buenos Aires. Con el correr del día, se esperan tormentas durante la tarde y la noche, con probabilidades de precipitaciones que rondarán entre el 10% y el 40%. Asimismo, la jornada se caracterizará por un viento predominante del este.

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