A qué hora llegan las tormentas fuertes a Buenos Aires hoy, según el SMN

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires estará marcado este viernes 6 de noviembre por las precipitaciones, con una probabilidad que aumentará hacia el final del día. La noche será el período con mayores posibilidades de tormentas, después de una mañana y una tarde con lluvias de distinta probabilidad.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura mínima de 16°C y una máxima de 25°C para la jornada.

Pronostico del tiempo

A qué hora se esperan las tormentas en Buenos Aires

De acuerdo con el SMN, la franja nocturna de este viernes presenta una probabilidad de precipitaciones de entre el 70% y el 100%, con un ícono de tormentas. Se trata del período con mayores posibilidades de lluvia dentro del pronóstico para la ciudad de Buenos Aires.

Durante la mañana, la probabilidad se ubica entre el 10% y el 40%, mientras que para la tarde aumenta a un rango de entre el 40% y el 70%. Así, la previsión muestra un incremento de las posibilidades de precipitaciones a medida que transcurra la jornada.

La temperatura prevista para la mañana es de 22°C y para la tarde, de 25°C. Por la noche, el registro descendería hasta los 17°C. En los tres períodos se anticipan velocidades del viento de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Pronóstico del tiempo extendido del SMN

Hasta cuándo seguirán las lluvias

Las precipitaciones podrían extenderse hasta la madrugada del sábado 7, cuando el organismo prevé una probabilidad de entre el 10% y el 40%. Para el resto de ese día, el pronóstico indica 0%, con una disminución de la nubosidad hacia la tarde y cielo despejado durante la noche.

El sábado también tendrá temperaturas más bajas: la mínima será de 12°C y la máxima, de 19°C. Los valores previstos por período son de 15°C durante la madrugada, 12°C por la mañana, 19°C por la tarde y 15°C por la noche.

El viento será otro de los factores destacados. Durante la madrugada y la mañana se esperan velocidades de entre 23 y 31 kilómetros por hora, con ráfagas de entre 42 y 50 kilómetros por hora. Luego disminuirá: por la tarde soplará entre 13 y 22 kilómetros por hora y por la noche, entre 7 y 12 kilómetros por hora.

6 NOV | ⚠️ #Alertas para hoy:



⛈️ Tormenta

🟨 15-40 mm

🌬️ Ráfagas

🧊 Granizo

⚡Actividad eléctrica



​🌬️ Viento

🟨 30-60 km/h con ráfagas entre 70 y 110 km/h según el sector



​🌬️ Zonda

🟨 30-50 km/h con ráfagas ≥ 70 km/h



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Cómo estará el tiempo el domingo en la ciudad

Para el domingo 8, el SMN anticipa una jornada soleada, con 0% de probabilidad de precipitaciones en ambos períodos del día. La temperatura mínima será de 10°C y la máxima alcanzará los 22°C.

Durante la madrugada y la mañana, el viento será leve, con velocidades de entre 0 y 2 kilómetros por hora. Para la tarde y la noche, aumentará a un rango de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

El lunes 9 continuará el cielo despejado, también sin precipitaciones previstas. Las temperaturas se ubicarán entre una mínima de 14°C y una máxima de 25°C, en el comienzo de una recuperación térmica.

Qué anticipa el pronóstico para la próxima semana

El martes 10 tendrá cielo parcialmente nublado, una mínima de 16°C y una máxima de 25°C, con 0% de probabilidad de precipitaciones.

Para el miércoles 11, las temperaturas subirán hasta una máxima de 27°C, mientras que la mínima será de 17°C. La posibilidad de lluvias se mantendrá baja, en un rango de entre el 0% y el 10% durante toda la jornada.

El jueves 12 aparece como el día más cálido del período informado: el SMN prevé una mínima de 18°C y una máxima de 29°C, con cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones.