A una semana del paro docente, Capital Humano no informa los resultados de la inspección de presentismo en las escuelas

El regreso a clases tras el receso invernal de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, del lunes pasado, estuvo marcado por un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera). A una semana, el Ministerio de Capital Humano aún no informó los datos de las inspecciones que realizó ese día para garantizar el dictado de clases, medida que se encuadra en la declaración de la educación como servicio esencial, mediante la Ley de Modernización Laboral, según la cual las escuelas deben asegurar un 75% de su funcionamiento.

Según contestaron fuentes de la cartera que encabeza Sandra Pettovello ante la consulta de LA NACION, “se inició un expediente”, aunque no precisaron a qué gremio. Según había difundido el ministerio en el fin de semana previo al paro, el día de la medida de fuerza harían una “inspección muestral” en escuelas de todo el país y, en caso de incumplimiento, se activarían los protocolos para aplicar las sanciones que correspondieran. Ese día habían señalado también que la inspección sería comunicada “una vez que se procese”.

Hoy, ante la consulta de este medio, no precisaron cuántas escuelas inspeccionaron. Aquel lunes, dos inspectores llegaron temprano a la Escuela de Jornada Simple N° 12 “Provincia del Chaco”, en el barrio porteño de Flores. En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, liderada por Flavia Terigi, instruyó a los equipos de conducción de las escuelas para que no entregaran información a los inspectores nacionales, al considerar que no corresponde a la Nación fiscalizar establecimientos educativos provinciales.

Por su parte, ante la consulta de este medio, desde la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuyo personal estuvo a cargo de los controles, contestaron que la información sobre las inspecciones “no es pública por ahora”.

El caso Santa Fe

La provincia de Santa Fe llevó a cabo su propio registro. En sintonía con la línea nacional, señalaron que prácticamente todas las escuelas de gestión oficial (99,82%) estuvieron abiertas. Según informaron, de acuerdo a un relevamiento realizado por el Ministerio de Educación, sobre 3342 instituciones educativas de gestión oficial relevadas como una muestra representativa, 3336 estaban abiertas y solo seis permanecieron cerradas.

Informaron, además, que el 95,61 % de los docentes asistieron a dar clases. Según difundieron, 56.449 docentes de escuelas públicas completaron la declaración jurada de prestación de servicios indicando que ese día asistieron a dar clases. Tenían tiempo para hacerlo hasta el miércoles pasado. “Este número representa el mayor porcentaje de no adhesión a una medida de fuerza registrado hasta el momento”, indicaron sobre la medida de fuerza convocada por gremios nacionales pero apoyada por el sindicato docente provincial.

Ítem por presentismo

En Mendoza, desde hace una década, las adhesiones a las huelgas son ínfimas por un particular motivo: el presentismo incide en el bolsillo. El “ítem aula” es un adicional salarial que solo perciben quienes no faltan a clases más de tres veces al mes, con un tope máximo de 10 en todo el año calendario, y que representa el 10% del sueldo.

P articipar de un paro es considerado una inasistencia injustificada, por lo que la adhesión a una medida de fuerza gremial provoca la pérdida automática del 100% del ítem en el mes en que se realice la huelga. Esta resistida medida, que instrumentó en 2016 el gobernador Alfredo Cornejo, ha desembocado en un mayor presentismo en las escuelas, aunque algunos maestros afirman que asisten enfermos por el impacto económico que supone ausentarse.

De hecho, cuando se ha realizado un paro en tierra cuyana, el ausentismo no ha superado el 5% y se reduce cada vez más con el paso de los años. También se ha registrado una notable baja en los pedidos de licencia médica. Asimismo, en los últimos ciclos lectivos, los reclamos en las mesas paritarias desembocaron en aumentos por decreto o, como viene ocurriendo este año, en un acuerdo salarial con el Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE), lo que hace más difícil que una medida de fuerza tenga eco. Eventualmente, se realiza alguna manifestación o marcha en algún sitio estratégico de la provincia, en contraturno.

Los alcances del “ítem aula” siguen poniéndose como ejemplo en el Consejo Federal de Educación, lo que llama cada vez más el interés del resto de las jurisdicciones para mejorar la presencia docente en las aulas, aunque para muchos sea una medida coercitiva, a la que han llegado a llamar “ítem jaula”.

Son varias las provincias que cuentan con ítems del salario docente asociados al presentismo. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires mantiene un “adicional salarial por presentismo”, el cual se ajusta proporcionalmente a las mejoras en el sueldo básico y representa el 10% del salario básico conformado. También descuenta el día no trabajado en día de paro, equivalente a $87.000, y la 30.ª parte del presentismo.

Chaco tiene un ítem denominado “Aula”, un suplemento exclusivo para el personal que no registre inasistencias en el mes y cumpla con sus obligaciones concurrentes. EN Jujuy, en tanto, el adicional por “Asistencia Perfecta” experimentó un cambio significativo en su cálculo en febrero de 2026, pasando de representar el 10% a representar el 30% del sueldo básico, con el objetivo de incentivar la concurrencia.

Neuquén también modificó su “Adicional Desarrollo Profesional Docente”, estableciendo que, a partir de 2026, solo dejarán de percibirlo aquellos docentes cuyas inasistencias no estén debidamente justificadas, flexibilizando el tope previo de tres faltas trimestrales.

Los sindicatos consideran que las medidas relacionadas con el presentismo como “una fuerte presión sobre los trabajadores de la educación”: “Los están obligando a ir en cualquier estado. Muchas provincias están aplicando presentismo o item aula”, indicó Sergio Romero, secretario general de la Unión Docentes Argentinos (UDA) y secretario de Políticas Educativas de la CGT.

Con la colaboración de Pablo Mannino