Abril estudia Medicina y vende budines para ayudar a su papá a llegar a fin de mes

La historia de Abril, una joven rosarina de 19 años que estudia Medicina, conmovió en las redes sociales en los últimos días. Un video difundido por el influencer solidario Emanuel Monzón mostró cómo sale a vender budines junto a su padre, Salvador, de 70 años, para poder sostener sus estudios y llegar a fin de mes.

En las imágenes, que se viralizaron rápidamente, Abril contaba que decidió ayudar a su papá cuando vio que “empezaba a sacar todo fiado”. “Me puse mal y le propuse salir a vender, aunque sea para tener algo de plata”, relató entre lágrimas. La situación económica los había llevado incluso a quedarse sin gas por falta de pago.

“Cuando no hay plata para llevarla a la facultad, yo la llevo en bicicleta hasta allá… Ella tiene que salir adelante… Lamentablemente, nosotros somos dos viejos", añade su papá. Él la define como “su gran compañera”: “Me lleva al médico, no deja de ver si tomé la pastilla a la mañana, a la tarde, a la noche”.

Abril y su papá

La repercusión del caso derivó en una ola de solidaridad: cientos de personas realizaron donaciones a través de la fundación con la que trabaja Monzón. Días más tarde, el influencer compartió un segundo video en el que mostró la entrega de una moto nueva, una bicicleta, una computadora y $500.000 en efectivo para que Abril pueda afrontar gastos de sus estudios.

“Es mucho más de lo que alguna vez hemos pedido”, expresó Salvador, emocionado. “Estoy orgullosísimo. Son pocas las chicas de su edad que están tan pendientes de sus padres. Ella está constantemente ocupándose de nosotros, de los remedios, de cómo estamos. Nos conoce más que un médico”, agregó.

El momento en que le entregan los regalos a Abril y su padre

Días más tarde, Abril y su padre salieron en diálogo con eltrece y se mostraron muy agradecidos por el cariño y el apoyo de la gente. “La ayuda de la gente, todo esto… Me conmueve. Mucha gente me quería ayudar, me pedía el alias para ayudarme”, dijo ella.

Finalmente, al ser consultado por los conductores del programa, el hombre contó que tiene una jubilación promedio de $400.000 por mes, que con la de su esposa no llega a superar los 800 mil pesos por mes para sostener a toda la familia. “Ahora compré productos de limpieza para ajustar un poco porque no te compran budines todos los días... Compré jabón líquido, suavizante…“, enumeró y agregó: ”Ella (por Abril) nos veía mal a nosotros y se ponía mal. Es una nena que está constantemente pendiente de nosotros y a nosotros nos preocupaba eso. La gente nos sacó de un pozo que no sabíamos dónde iba a parar".