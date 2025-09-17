A qué hora es la marcha universitaria hoy, miércoles 17 de septiembre

La marcha federal universitaria se lleva a cabo este miércoles 17 de septiembre. Aunque habrá concentraciones en diferentes puntos del país, la convocatoria principal está pautada a partir de las 17 en el Congreso de la Nación.

Estudiantes y docentes universitarios convocan a la marcha en el Congreso

La finalidad de esta marcha masiva es reclamar contra el veto del presidente Javier Milei a la aprobación del presupuesto universitario, que destinaría mayores partidas a las casas de altos estudios de todo el territorio nacional.

Bajo la consigna “No al veto”, estudiantes universitarios, docentes y no docentes y la ciudadanía en general, se manifestarán en las inmediaciones del Palacio Legislativo, con un llamado directo a diputados y senadores para apoyar la propuesta estudiantil.

La marcha universitaria se concentrará en el Congreso esta tarde

A la manifestación se suman sindicatos y agrupaciones políticas opositoras que también reclamarán por el financiamiento universitario.

La marcha federal se da en la misma semana en la que el Poder Ejecutivo redujo en $40.267 millones las transferencias a las universidades nacionales. En línea con el reclamo estudiantil, en los últimos días hubo clases públicas en los alrededores de las distintas facultades para mostrar el descontento del sector y se panifican jornadas de protestas que incluyen un paro universitario en todo el país.

Así es el video que convoca a la Marcha Universitaria contra el veto de Milei

En tanto, en el interior del recinto, a partir de las 13 se desarrollará la sesión en la Cámara de Diputados en la que la oposición buscará sostener dos leyes vetadas por Javier Milei que tiene como objetivo garantizar el financiamiento de los hospitales pediátricos y de las universidades públicas nacionales.

El tratamiento parlamentario estará acompañado por la marcha masiva en las inmediaciones del Congreso, con concentraciones propias, y horarios específicos, de las agrupaciones estudiantiles, los partidos políticos y gremios que apoyan la protesta. Los legisladores hoy deberán decidir si ratifican el veto presidencial o insisten con la ley original.

Cuál es el recorrido de la ley de financiamiento universitario

La ley, aprobada por el Senado el 22 de agosto con 58 votos a favor, establecía la actualización mensual por inflación de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades estatales nacionales. Además, contemplaba una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, y obligaba al Gobierno a convocar a paritarias.

La falta de actualización presupuestaria generó una pérdida de poder adquisitivo de los salarios, estimada por los decanos en casi la mitad. La administración pública opera actualmente con presupuestos prorrogados hasta que se resuelva la situación legislativa de la normativa.

Dónde serán las concentraciones en las provincias

Aunque la convocatoria masiva es en el Congreso, habrá manifestaciones en distintos puntos del país en la tarde de este miércoles.

Santa Fe: hay una concentración en la Plaza San Martín, de Rosario, a las 16. Una hora más tarde, comienza la marcha hasta Puerto Joven, donde a las 17.30 se realiza un acto y transmitirá la sesión de la Cámara baja en la que se tratará el veto presidencial.

hay una concentración en la Plaza San Martín, de Rosario, a las 16. Una hora más tarde, comienza la marcha hasta Puerto Joven, donde a las 17.30 se realiza un acto y transmitirá la sesión de la Cámara baja en la que se tratará el veto presidencial. Córdoba: la convocatoria es a las 13 en Ciudad Universitaria. La movilización, según informó la Universidad Nacional de Córdoba, comienza a las 14 y el acto central se llevará a cabo a las 15.30 en Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo.

la convocatoria es a las 13 en Ciudad Universitaria. La movilización, según informó la Universidad Nacional de Córdoba, comienza a las 14 y el acto central se llevará a cabo a las 15.30 en Hipólito Yrigoyen y Obispo Trejo. Mendoza : se realiza una marcha desde la sede de la Universidad Nacional de Cuyo hasta la plaza Independencia, donde tiene lugar el acto de cierre en el que hablarán las autoridades de la universidad y representantes de la Federación Universitaria de Cuyo.

: se realiza una marcha desde la sede de la Universidad Nacional de Cuyo hasta la plaza Independencia, donde tiene lugar el acto de cierre en el que hablarán las autoridades de la universidad y representantes de la Federación Universitaria de Cuyo. Neuquén: se realiza una protesta a las 17 en el playón de la sede central de la Universidad Nacional de Comahue.