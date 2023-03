Accidente en Boedo: un colectivo chocó contra un auto y hay más de 25 heridos

escuchar

El Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) encabezó un fuerte operativo sanitario este jueves en el barrio porteño de Boedo a raíz del choque entre un colectivo y un auto particular. El siniestro vial se registró cerca de las 9 en Chiclana al 4000 y dejó un saldo de más de 25 heridos, muchos de los cuales fueron derivados a distintos hospitales zonales.

Choque entre un auto y un colectivo en avenida Chiclana al 4000

Según pudo saber LA NACION, Bomberos de la Ciudad se trasladaron a la intersección entre Chiclana y Pirovano tras ser alertados por la colición entre un colectivo de la línea 101 y un auto modelo Ford Fiesta en circunstancias que no fueron esclarecidas.

Al arribar a la escena, los agentes constataron que en el vehículo particular se trasladaban el chofer y un acompañante, el primero de los cuales quedó atrapado en el interior del rodado y debió ser asistido para poder salir.

Por su parte, en el colectivo, que circulaba en servicio y con pasaje, se registraron 25 personas heridas. De ese total, se trasladó a 9 mujeres mayores de edad -una de ellas embarazada- a los hospitales Ramos Mejía Penna y Grierson con diagnóstico de politraumatismos.

Choque entre un auto y un colectivo en avenida Chiclana al 4000 Captura LN+

En declaraciones a LN+, Alberto Crescenti, el titular del SAME, señaló: “Acabamos de finalizar el operativo. Colisionó un colectivo de la línea 101 contra un auto particular. El colectivo ha impactado su parte frontal justo en el lado del conductor, por lo cual el conductor tiene politraumatismos diversos y ya ha sido trasladado. Además, hemos asistido a 25 pacientes heridos del colectivo con politraumatismos varios: heridas cortantes, latigazo cervical, fractura de tobillo y una embarazada. Todos han sido distribudos ya a los distintos hospitales del Gobierno de la Ciudad”.

Choque entre un auto y un colectivo en avenida Chiclana al 4000

Con relación el estado de salud de los trasladados, Crescenti profundizó: “Estamos evaluando en los departamentos de urgencia sobre todo a la embarazada, a una fractura de tobillo y al conductor del vehículo, que también tiene un traumatismo cerrado de tórax. Hay que evaluarlos y esperar a que los departamentos de urgencia nos den los partes médicos”.

Por último, detalló respecto del operativo santiario: “Intervinieron 14 ambulancias del sistema, una unidad de catástrofes, motos médicas y tres unidades más de apoyo”.

En lo atinente a la dinámica del siniestro vial, una estudiante de medicina que viajaba en el colectivo junto a una colega y ayudó a los damnificados contó: “Fue todo muy rápido. No vi lo que pasó porque estaba sentada de espaldas. Fue muy fuerte el golpe. Había una embarazada, personas mayores y niños. Había una persona con fractura expuesta de tobillo a la que le hicimos primeros socorros y luego bajamos porque estaba la emergencia del padre y el hijo en el auto. El padre era el conductor”.

Choque entre un auto y un colectivo en avenida Chiclana al 4000

“Dobló sin mirar”

Más tarde, Fernando, el chofer de la unidad de la línea 101, fue entrevistado en C5N y adjudicó lo ocurrido a una mala maniobra por parte del conductor del auto.

“El vehículo particular venía unos cinco o diez metros adelante mío, frenó y dobló sin mirar, obviamente, más allá de que acá no se puede doblar. Ni siquiera miró y frené las casi 20 toneladas de colectivo contra el auto. Ni siquiera llegaba a 60km/h [el colectivo], porque venía levantando velocidad del otro semáforo. Es algo común en el Metrobús: la gente no mira y gira intempestivamente”, explicó.

A continuación afirmó que la intención del conductor del auto era hacer un giro en U e insistió: “Es algo común. Pasa acá, pasa en la calle Portela, donde hay un giro exclusivo para colectivos, pero el particular dobla y ni mira”.

Respecto de su estado de salud y el de los pasajeros, dijo: “Yo no estoy herido. Tenía el cinturón de seguridad. El colectivo venía lleno, habría unas 30 personas y alguna siempre va a salir herida. Me preocupaba que había un señor con dos o tres chiquitas que iban al jardín, pero afortunadamente iban sentadas y no les pasó nada. También había una persona con una fractura y una mujer embarazada que tenía algunos dolores”.

Finalmente, manifestó con relación a las personas que iban a bordo del Ford Fiesta: “Ni el conductor ni el acompañante estaban en condiciones de hablar conmigo. De hecho, por lo que sé no tenían puesto el cinturón de seguridad. Se salvaron directamente por el airbag”.

LA NACION