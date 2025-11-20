Video: un hombre disparaba con un pistolón desde su balcón en Boedo y la Policía lo frenó con una Taser
Agentes porteños intervinieron en el marco de un operativo que incluyó al DOEM, un negociador y el SAME; el tirador tiene 39 años y antecedentes penales
- 3 minutos de lectura'
Una insólita situación se dio en el barrio porteño de Boedo, cuando un hombre de nacionalidad china comenzó a disparar desde el balcón de su vivienda. El episodio ocurrió en la calle Las Casas al 4100 y motivó la intervención de varias unidades de la Policía de la Ciudad luego de que un vecino llamara al 911 para alertar sobre detonaciones provenientes del primer piso del edificio. El sospechoso —de 39 años— fue reducido mediante el uso de una pistola Taser y trasladado al Hospital Peña.
Según informaron fuentes policiales a LA NACION, los primeros en llegar fueron agentes de la Comisaría Vecinal 5 B, que encontraron al hombre asomado al balcón mientras disparaba un pistolón hacia la vía pública. Pese a los intentos por establecer algún tipo de comunicación, el individuo no respondió a las órdenes y volvió a efectuar tiros, esta vez con un revólver, lo que obligó a reforzar el operativo en toda la zona.
Ante esta situación, los uniformados delimitaron un perímetro de seguridad en la cuadra y dispusieron el corte total del tránsito para resguardar a los vecinos y permitir el trabajo de los equipos especializados. En paralelo, se notificó a la Justicia, que ordenó la intervención de la División de Operaciones Especiales Metropolitanas (DOEM), la presencia de un negociador y la asistencia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).
La ausencia de diálogo y la continuidad de los disparos llevó a que integrantes del DOEM ingresaran al departamento. Durante la irrupción se utilizó una pistola Taser para inmovilizar al hombre y poder reducirlo sin lesiones adicionales, advirtieron fuentes oficiales. Tras el procedimiento, médicos del SAME lo examinaron y lo trasladaron al Hospital Peña con diagnóstico de “excitación psicomotriz”.
Dentro del domicilio, los oficiales secuestraron un revólver calibre 32 largo, un pistolón calibre 12/70, una pistola de aire comprimido, un cargador de una pistola semiautomática, varias municiones calibre 9 milímetros y ocho vainas servidas calibre 17/70. Además, incautaron un auto marca Mercedes Benz modelo C250, perteneciente al imputado, el cual poseía un impacto de bala en paragolpes delantero. Todo el material quedó a disposición judicial para su análisis.
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.°8, a cargo de la investigación, caratuló la causa como “abuso de armas” y ordenó la realización de dermotest, dosaje compulsivo de orina y sangre, además de la intervención de la División Balística, que trabajó en el lugar para analizar el armamento secuestrado. También se constató que el detenido tenía antecedentes: uno en octubre de 2023, por violar una inhabilitación para conducir, y otro en diciembre de 2020, por tenencia de estupefacientes atenuada por ser para uso personal.
