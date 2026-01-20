Accidente en La Frontera: Respuesta positiva a algunos estímulos, el nuevo parte médico de Bastián

MAR DEL PLATA.- Algunas líneas de fiebre durante la noche y nuevamente respuesta positiva a algunos estímulos son las principales novedades que aporta un nuevo parte del estado de salud de Bastián, el niño de 8 años que permanece en grave estado por las lesiones sufridas en un choque entre dos vehículos de doble tracción en un sector de dunas del parador La Frontera, en Pinamar.

Los médicos que lo atienden desde el pasado jueves en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi) sumaron anoche el suministro de antibióticos al tratamiento que siguió a un quinto ingreso que el paciente tuvo en quirófano. Fue en la tarde de ayer para volver a colocarle una válvula que monitorea la presión intracraneal.

“Permanece estable en los aspectos clínicos y hemodinámicos, con respiración asistida y sin necesidad de medicación para sostener la presión arterial”, detalla el informe difundido por el Ministerio de Salud bonaerense, del cual depende el establecimiento donde Bastián permanece internado en terapia intensiva.

En un operativo aéreo sanitario, el menor accidentado gravemente en La Frontera, fue trasladado en helicóptero desde Pinamar hasta Mar del Plata Mauro V. Rizzi

Se aclara en ese informe que anoche tuvo primeros registros de fiebre, por lo que se ordenaron algunos estudios complementarios y medicación.

En cuanto a la última intervención, que demandó casi dos horas en quirófano y trajo preocupación tras un arranque de lunes que había tenido primeros indicios alentadores, el parte da cuenta de que se colocó un drenaje que se encuentra funcionando “correctamente y permitió evacuar contenido acumulado”.

“Continúa la respuesta parcial a estímulos”, finaliza ese informe y eso habla de uno de los datos que mejor han caído entre los padres del menor, que lo acompañan aquí desde que llegó el jueves pasado en vuelo sanitario desde el Hospital Municipal de Pinamar, donde lo atendieron en situación de emergencia el pasado lunes 12.

Son cinco las escalas en quirófano por las que ya pasó Bastián. Las dos primeras en Pinamar, con cirugías para recomponer daños gravísimos en órganos abdominales, en particular el hígado, que resultó más afectado. En Mar del Plata se completó esa intervención con retiro del packing hepático provisorio y cierre de la herida.

Aquí también, después de una tomografía axial computada a la que se lo sometió el jueves por la noche, se constataron múltiples fracturas de cráneo. De ahí la decisión de instalarle horas después la válvula de presión intracraneal que fue retirada 72 horas después y vuelta a colocar este lunes, apenas se detectó alguna evidencia de sangrado, según explicarían luego desde el entorno de la familia del niño.

Aunque se realizan controles en la zona de acceso a La Frontera, no cesan los accidentes con vehículos UTV o camionetas 4x4 Marcelo Manera - LA NACION

Maximiliano Jerez, el padre, afronta a la par una causa judicial por este siniestro vial. El fiscal Sergio García, que investiga este caso, lo imputó por lesiones culposas agravadas. Si bien no conducía, lo considera responsable por llevarlo en un vehículo sin cinturón de seguridad.

Este lunes llegó al Hiemi el abogado Matías Morla, que defenderá a Jerez. Fue quien enfrentó a la prensa y dio la versión de los hechos que le detalló su cliente. “Con o sin cinturón de seguridad, el resultado era el mismo”, aclaró. A poco de su llegada, reconoció un cuadro complicado para el niño y una situación anímica dramática para su defendido frente a la situación que está viviendo.

Esta versión indica que Jerez llevaba a su hijo sentado sobre sus piernas en el asiento trasero de un vehículo UTV que conducía una mujer y en el que iban otros dos menores de edad. Salvo Bastián, todos tenían cinturón de seguridad colocado y abrochado.

Morla responsabiliza del choque y sus consecuencias al conductor de la camioneta VW Amarok. Ambos vehículos impactaron en la cima de una duna, por la que ambos treparon desde laderas distintas y sin ver la llegada del otro. Asegura que el vehículo de mayor porte, también más pesado, requirió impulso y usó el recorrido como una rampa. “Provocó un choque tipo misil”, graficó sobre la violencia al embestir al UTV.

“Pena natural”

La defensa de Jerez apunta contra el conductor de la camioneta e incluso anticipó que la calificación legal de lesiones culposas agravadas podría ir más allá, hacia una figura de dolo eventual.

Sobre su defendido, consideró que la acusación e imputación dispuesta por el fiscal García “es un disparate” e incluso aclaró que ya afronta una “pena natural”, que es el padecimiento y la culpa por la situación que está viviendo su hijo en este difícil trance de salud. “Es más grave que la que pueda imponerle la justicia”, aclaró, conocedor de la expectativa, en caso de que se lo considere culpable, es una condena a prisión en suspenso.

La causa judicial sigue su curso y hasta el momento no se ha convocado a declarar a Jerez, que sigue aquí, acompañando a su hijo. Morla presentaría en las próximas horas una declaración escrita de su cliente para que el fiscal tenga su versión de lo ocurrido y también considere su compromiso con el desarrollo de esta causa.

Anticipó el abogado que habrá pasos importantes en el desarrollo de la causa judicial. En principio, peritajes toxicológicos sobre muestras de sangre tomadas a los imputados, medida que se concretará el próximo 23. Y otros accidentológicos, ordenados para el 26.

Morla dijo confiar en su perito de parte que, en función del relato de lo ocurrido y de lo que pudo ver de imágenes de los vehículos, interpreta que la mayor y plena responsabilidad del choque se deposita en el conductor de la camioneta Amarok, un joven empresario de la ciudad bonaerense de Junín.

A la par, buscó aliviar la situación del conductor del UTV; especificó que es una mujer que recientemente fue madre. “No iba a exponer a los chicos”, dijo el abogado ante los medios y aseguró que traccionaba su vehículo a una velocidad que no superaba los 25 kilómetros por hora.