Agua de la pileta verde: qué hacer para no tener que vaciarla

El agua verde en una pileta es una de las postales más frustrantes del verano.

Lo que empieza como un leve tono turquesa puede transformarse en un color esmeralda opaco que impide ver el fondo y deja la sensación de que la única salida es vaciar todo y empezar de cero.

Con limpieza física, corrección química y paciencia, es posible recuperar el agua Ricardo Pristupluk - LA NACION

Sin embargo, en la mayoría de los casos no hace falta recurrir a esa medida extrema. Con una combinación adecuada de limpieza física, corrección química y paciencia, es posible recuperar el agua y devolverle la transparencia sin desperdiciar miles de litros.

Por qué el agua de la pileta se pone verde

El origen del color verde suele ser siempre el mismo: proliferación de algas. Estas se desarrollan cuando el cloro libre baja de los niveles recomendados, cuando el pH se desbalancea o cuando la filtración no funciona el tiempo suficiente.

El origen del color verde suele ser por proliferación de algas Ricardo Pristupluk - LA NACION

El calor, la lluvia y la acumulación de hojas o insectos aceleran el proceso. Por eso, el primer paso para revertir la situación es identificar qué falló. Si el filtro estuvo apagado durante días, si hubo tormentas intensas o si se descuidó la reposición de cloro, el agua encuentra el escenario perfecto para volverse verde.

El paso a paso para limpiarla

Una vez detectado el problema, la recuperación empieza por lo más básico:

1-Retirar la suciedad visible. Hojas, ramas, insectos y cualquier residuo orgánico deben sacarse con la red para evitar que sigan alimentando a las algas.

2- Cepillar paredes y piso para desprender la película verde adherida. Este paso es clave porque las algas se fijan con fuerza y, si no se remueven, el tratamiento químico pierde eficacia.

3-Ajustar los parámetros del agua. El pH debe ubicarse en el rango recomendado para que el cloro actúe correctamente. Si está demasiado alto, el desinfectante pierde potencia; si está muy bajo, se vuelve agresivo para la piel y los materiales. Una vez equilibrado el pH, el siguiente paso

4-Llega el momento del clorado de choque, una dosis elevada de cloro que tiene como objetivo eliminar la mayor cantidad posible de microorganismos en poco tiempo. Este proceso suele requerir varias horas y es normal que el agua pase de verde a un tono blanquecino o turbio antes de aclararse.

Mientras el cloro hace su trabajo, la filtración se vuelve protagonista.

Cuánto tiempo debe filtrarse el agua

El filtro debe funcionar de manera continua durante al menos 24 horas para ayudar a remover las partículas muertas.

Si el filtro está sucio o saturado, es indispensable realizar un retrolavado o limpieza profunda. Un filtro en mal estado puede ser la causa principal de que el agua no mejore, incluso cuando los químicos están bien aplicados.

Qué pasa cuando el agua está muy turbia

En algunos casos, especialmente cuando el agua está muy turbia, se recomienda usar un clarificador o floculante. Estos productos agrupan las partículas microscópicas para que el filtro pueda capturarlas con mayor facilidad o para que se depositen en el fondo y puedan ser aspiradas. Es un proceso que requiere dejar reposar la pileta varias horas y luego pasar el barrefondo con paciencia, siempre en modo desagote para no devolver la suciedad al agua.

Cuando el agua está muy turbia, se recomienda usar un clarificador o floculante Shutterstock

Cuánto tiempo lleva recuperarla

La recuperación completa puede llevar entre uno y tres días, según el estado inicial de la pileta y la eficiencia del sistema de filtrado. Lo importante es no interrumpir el proceso y evitar agregar productos de manera improvisada. La combinación excesiva de químicos puede generar reacciones indeseadas y complicar aún más la situación.

Una vez que el agua vuelve a estar cristalina, el desafío pasa a ser el mantenimiento. Mantener niveles estables de cloro, controlar el pH al menos una vez por semana, filtrar diariamente el tiempo recomendado según el tamaño de la pileta y retirar hojas o insectos a diario son hábitos que previenen el regreso del color verde. También es útil cubrir la pileta cuando no se usa por largos períodos, especialmente después de tormentas o en días de mucho viento.

Una vez que el agua vuelve a estar cristalina, el desafío pasa a ser el mantenimiento Javier Picerno

Evitar vaciar la pileta no solo ahorra agua y dinero, sino que también protege la estructura del vaso y del sistema de filtrado. Recuperar el agua verde es posible y, con un mantenimiento constante, se puede disfrutar de una temporada completa sin volver a enfrentar el mismo problema.