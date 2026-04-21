Intentaron robarle a un influencer en Córdoba y el ataque quedó grabado en primera persona

Un influencer registró en primera persona un intento de robo mientras circulaba en moto por la ciudad de Córdoba y el video del episodio se viralizó en redes sociales, lo que permitió identificar al presunto agresor. El hecho ocurrió cuando Ariel Pereyra, conocido como “Cordobés en ruta”, realizaba una grabación para sus redes sociales y fue sorprendido por un joven que lo persiguió durante varias cuadras con la intención de robarle el celular.

El episodio tuvo lugar en el barrio Villa Marqués de Sobremonte y se conoció públicamente a partir de la difusión de las imágenes. Tras la viralización, Pereyra dio su testimonio en LN+. Según relató, no advirtió la situación en el momento porque concentraba su atención en el recorrido: “Yo esperaba que alguien me venga de frente, tenía ese miedo, por eso estaba atento a eso”.

Un influencer registró con detalles un intento de robo del cual fue víctima

En la grabación se observa el momento en que el agresor se abalanzó sobre la moto con la intención de arrebatarle el teléfono. “Trató de robarme el celular. Por suerte tenía un buen soporte y no pudo sacármelo”, señaló. Ante esa situación, el influencer reaccionó de inmediato: “Busqué sacarle la mano y empecé a acelerar”.

De acuerdo con su reconstrucción, el incidente comenzó cuando el GPS lo desvió hacia una zona que no conocía. “Estaba haciendo un paseo y grabando. En el medio de eso me pierdo porque no conozco exactamente la zona”, explicó. En ese contexto, el joven que luego intentó robarle salió desde una vivienda y comenzó a seguirlo sin que él lo notara.

El influencer contó el intento de robo que sufrió LN+

El material grabado mostró que la persecución se extendió durante varios minutos y alrededor de tres cuadras. “Cuando vi las imágenes fue terrible saber hacía cuánto tiempo me venía corriendo y yo no me había dado cuenta”, afirmó Pereyra, quien logró reconstruir el recorrido gracias a la filmación.

También señaló que la maniobra de escape podría haber implicado riesgos adicionales, ya que la calle era de tierra. “Podría haberme resbalado o lo que sea, pero por suerte no sucedió”, indicó. También advirtió que el intento de robo podría haber tenido consecuencias más graves: “Si él iba a la llave y me las sacaba, muy probablemente podría haber pasado otra cosa, como que me tira la moto y me caiga”.

Gracias al video que estaba filmando, pudo observar con detalles la cara de su agresor

A instantes de haberse alejado del delincuente, Pereyra se encontró con un patrullero y entregó el material registrado a los efectivos policiales, en el que se ve claramente la cara del agresor. “En el momento en el que yo freno y la policía me pide las imágenes, yo se las pasé y de inmediato esos efectivos policiales ya lo identificaron”, explicó.

Según relató, tras la viralización del video, también comenzaron a llegarle mensajes de vecinos que aportaron datos sobre el joven identificado en las imágenes. “Me dieron el nombre, me dijeron que es menor, que tiene antecedentes, que ocurren siempre esos hechos por la zona”, sostuvo. Sin embargo, aseguró que hasta el momento no recibió confirmación oficial sobre una detención. “Pero bueno, es menor”, agregó.

Por otra parte, en respuesta a comentarios que recibió en redes sociales, el influencer aclaró que no buscaba exponerse a una situación de riesgo al momento de grabar el contenido. “Quiero aclarar que no fue a propósito”, expresó. En ese sentido, remarcó que el objetivo de sus recorridos es mostrar distintos lugares, incluidos barrios vulnerables, pero sin intención de provocar hechos como el ocurrido.