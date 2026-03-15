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Se aproxima la última ola de calor extremo del verano: jornadas agobiantes y alta sensación térmica durante cuatro días

Según las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), debido a un repunte del viento noreste, el AMBA será el epicentro de días donde la máxima podría ubicarse por encima de los 30° C; las provincias de Santa Fe y Córdoba, también afectadas

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El Servicio Meteorológico Nacional anticipó jornadas de calor extremo
El Servicio Meteorológico Nacional anticipó jornadas de calor extremo Fabián Marelli

El verano se despide con todo. Según estimaciones del SMN, a partir de este lunes se vivirán jornadas agobiantes y de extremo calor que perforarán los 30° C, tanto en la región del AMBA y distintos puntos del país. Cómo estará la situación climática y dónde rigen los alertas, provincia por provincia.

El pronostico del tiempo
El pronostico del tiempo

CABA

En la ciudad de Buenos Aires el calor arrancará este domingo. Si bien el cielo se mantendrá parcialmente nublado, la inclemencia del sol no dará tregua. El día más crítico llegará el lunes, cuando la máxima se ubique en 32° C.

El finde será el preámbulo del calor porteño
El finde será el preámbulo del calor porteño

La Plata

Similar situación se vivirá en la capital bonaerense, donde la máxima para el inicio de la semana se fijará en 31° C. Durante el transcurso de las jornadas, el alivio será apenas leve y sin probabilidad de lluvias anunciada.

La capital bonaerense, bajo temperaturas extremas
La capital bonaerense, bajo temperaturas extremas

Córdoba

El agobio del AMBA también tendrá su eco en la franja central del país. A partir de la semana que viene, los cordobeses vivirán jornadas de 32° C. Si bien las temperaturas se mantendrán elevadas, los cielos permanecerán encapotados.

Así estarán las condiciones en La Docta
Así estarán las condiciones en La Docta

Santa Fe

Cuatro grados más respecto a Córdoba será la sensación térmica en Santa Fe. Para la provincia rige un alerta naranja desde el mediodía del domingo 15. La jornada más crítica tendrá lugar el martes, cuando la máxima se ubique en 35° C.

El calor extremo dirá presente en Santa Fe
El calor extremo dirá presente en Santa Fe

De esta forma y con levísimas variaciones, las alertas naranjas del SMN se mantienen vigentes para el AMBA y las principales provincias de la franja central del país, dándole lugar a una despedida con honores al período estival.

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