Tras atravesar una crisis, y a casi 30 años de su apertura, el Parque de la Costa se mantiene entre juegos nuevos y otros avejentados

El viernes pasado, cuando la montaña rusa “El Desafío” de Parque de la Costa estaba en pleno funcionamiento, el juego presentó una falla y una formación con decenas de personas quedó detenida en la parte alta de su recorrido durante unos 20 minutos.

El sistema de elevación presentó una falla, indicaron fuentes de la empresa. “La formación quedó automáticamente inmovilizada mediante un mecanismo de seguridad diseñado para prevenir cualquier tipo de incidente”, explicaron.

El sistema de elevación presentó una falla, por lo que la formación quedó detenida durante 20 minutos Captura

Pese a que no hubo heridos y el incidente no pasó a mayores, el video del carro detenido en pleno recorrido se viralizó. Al nerviosismo que vivieron quienes estaban arriba del juego al momento de la falla, se sumó después la preocupación de los usuarios en redes, quienes comenzaron a preguntarse por el estado de las instalaciones del histórico parque de diversiones de zona norte.

A casi 30 años de su inauguración, el Parque de la Costa es hoy un escenario de contrastes. Los juegos nuevos, inaugurados por sus actuales dueños, llaman la atención por sus colores chillones frente a los históricos, entre los que hay algunos con pintura descascarada y desgaste visible.

'La casa del terror' , atracción que hace un año permanece fuera de servicio

Durante un recorrido de LA NACION por el parque, en febrero pasado, este diario pudo observar el estado de abandono de la clásica Casa del Terror, que permanecía fuera de servicio desde hacía cerca de un año, y el desmejoramiento de otras atracciones, como la montaña rusa “El Desafío”, la misma que el fin de semana pasado presentó fallas en su sistema de elevación.

Crisis y reapertura

Propiedad de Marcelo Figoli, presidente de Fénix Entertainment G roup, desde 2021, el complejo se reacomoda tras años de transformaciones y decisiones clave, y atraviesa un proceso de inversiones que la actual gestión describe como gradual.

El Parque de la Costa fue inaugurado en 1997 como uno de los principales polos de entretenimiento del área metropolitana. En 2014, el complejo amplió su oferta con la inauguración de Aquafan, un parque acuático dentro del mismo terreno, presentado entonces como el primer parque acuático del área metropolitana, con toboganes, áreas recreativas y espacios de descanso junto al río.

Atracción 'Colectivo Loco' , actualmente en mantenimiento preventivo anual

Ese esquema se sostuvo durante más de dos décadas, hasta que la pandemia alteró de manera abrupta la actividad. El parque permaneció cerrado durante varios meses y, hacia fines de 2020, su continuidad estaba en discusión.

En ese contexto, Sociedad Comercial del Plata, la entonces administradora del predio, informó que la operación era “ inviable ” . Llevaban meses sin ingresos, con costos fijos de mantenimiento y la actividad paralizada por las restricciones sanitarias. La situación de crisis del parque alertó a las autoridades, que comenzaron a contemplar alternativas para sostener las fuentes de trabajo y evitar el cierre definitivo. Entre las distintas medidas ejecutadas, se aprobó una condonación de deudas impositivas provinciales y municipales.

La atracción 'Desorbitados' también tenía sectores despintados

En medio de la situación de crisis, el complejo cambió de propietarios. Figoli tomó el control en enero de 2021, en medio de un contexto de incertidumbre. En ese momento, el predio acumulaba pasivos cercanos a los $1000 millones, incluyendo los juegos, el teatro y el parque acuático Aquafan.

En febrero de 2021, tras once meses de cierre por la pandemia , el parque reabrió sus puertas, en un que contó con la presencia de autoridades provinciales y nacionales. La reapertura generó polémica en redes sociales, al coincidir con reclamos por la presencialidad escolar y otras actividades aún restringidas.

Puesto de comida con mesas en uno de los sectores del Parque de la Costa

Durante el recorrido por el predio, LA NACON observó diferentes percepciones sobre el estado del complejo. Algunos de los asistentes dijeron verlo igual que siempre, mientras que otros notaron desmejoras.

“Hay juegos que parecen tener pocas medidas de seguridad y eso hace que a la gente le dé miedo subirse ”, dijo Liz Acosta, de 15, mientras recorría el parque con una amiga un día de semana, en medio de sus vacaciones de verano.

Visitantes en el parque con la montaña rusa ´Boomerang´ de fondo

Algunas atracciones tenían sectores con pintura descascarada y desgaste visible en barandas, columnas y estructuras metálicas expuestas al exterior. Según indicó un empleado del parque que pidió no ser identificado, son juegos que atraviesan tareas de mantenimiento que suelen extenderse por algunas semanas antes de su reapertura, sin una fecha precisa definida.

Una familia que viajó desde Pergamino para pasar el día describió una experiencia similar. “No lo veo renovado, pero tampoco caído. Está más o menos igual”, dijo Valeria Sonia Montesano, de 44 años. La visita se dio luego de que su hija de 16 años pidiera volver al parque durante sus vacaciones. Su pareja, Ernesto Escalier, de 53 años, recordó su primera visita al predio: “Vinimos cuando recién abría, en el primer año. En ese momento era una novedad increíble”. Y comparó: “No está renovado, pero sigue funcionando, es lo que importa”.

"Vuelo Todo Terreno", una de las atracciones construidas por los nuevos dueños

Fuentes de Fénix Entertainment Group indicaron que las inversiones comenzaron “desde el primer día” tras la adquisición y se enfocaron primero en el ordenamiento operativo y financiero, con la regularización de sueldos, pagos a proveedores y pasivos heredados. Luego avanzaron en infraestructura y mantenimiento edilicio y, más recientemente, en la renovación de atracciones y la incorporación de nuevos juegos.

En cuanto al empleo, precisaron que en 2021 el parque contaba con 501 trabajadores y que actualmente el plantel asciende a 768 empleados, entre personal estable y contrataciones por temporada.

Sobre la afluencia de público, informaron que durante 2025 el parque superó el millón de visitantes, con una concentración del 35% en enero, febrero y julio, considerando el Parque de la Costa y Aquafan.

Desde la empresa descartaron además las versiones sobre una eventual venta o reconversión del predio y afirmaron que el parque “va a seguir funcionando como parque de atracciones por muchísimos años más”.

Por su parte, en el Concejo Deliberante de Tigre señalaron que aunque circulan versiones sin confirmar sobre una eventual subasta o reconversión del predio, no hay proyectos formales ingresados sobre otro destino para el parque.

El acceso se realiza mediante distintos tipos de pasaportes, con opciones como el Pasaporte Promo, que ronda los $24.700 más costo de servicio, y el Pasaporte Full, desde aproximadamente $30.000 más costo de servicio, además de paquetes con pases rápidos, opciones premium y pasaportes anuales. Todos incluyen un seguro de lluvia que permite reingresar si la visita se ve afectada por el mal tiempo.

De cara al futuro, señalaron que el objetivo es “seguir invirtiendo y consolidando la puesta en valor del Parque de la Costa como la principal alternativa de entretenimiento familiar del país”. Y recordaron que en 2024 se realizó el relanzamiento de la marca, en 2025 se incorporaron nuevas propuestas gastronómicas y que durante 2026 está prevista la incorporación de un nuevo juego, además de inversiones proyectadas para Aquafan, con nuevos toboganes previstos para 2027.

Tras el incidente del viernes pasado, la empresa publicó un comunicado, donde destacó que, ante el desperfecto técnico, se activó el protocolo correspondiente y se puso en funcionamiento la plataforma de evacuación incorporada en la atracción, “especialmente diseñada para garantizar una evacuación segura de los pasajeros”.

Y sumaron: “Actualmente, se están llevando a cabo las tareas necesarias para normalizar el sistema de elevación”. También destacaron: “Todos nuestros procedimientos de operación y mantenimiento cuentan con certificación anual bajo la norma ISO 9001:2015″.