Accidente en Rosario: un puente se desplomóe en una ruta después del impacto de una excavadora

Una impactante escena se registró esta tarde en Rosario, cuando un puente peatonal se desplomó y cayó sobre la ruta luego de que un camión que transportaba una excavadora impactara de lleno contra la estructura. Según informaron medios locales, no se reportaron heridos.

El hecho ocurrió pasadas las 15 en el puente peatonal que cruza la avenida de Circunvalación, a la altura de Ovidio Lagos, entre boulevard Avellaneda y avenida Uriburu.

De acuerdo a lo informado por La Capital, un automovilista llamó al 911 y advirtió a las autoridades de que un camión que trasladaba en su semirremolque una pesada excavadora Hydromac había chocado contra el puente.

Según precisó Rosario3, la altura de la maquinaria superaba la de la estructura y, a su paso, terminó por derribarla. Instantes después, el conductor del camión frenó en la banquina.

En tanto, la estructura de hormigón quedó tendida sobre la calzada, lo que obligó a disponer el corte total del tránsito de la Avenida Circunvalación con sentido al norte, lo que desató varias demoras y desvíos dado que se trata de una de las arterias más concurridas.

Afortunadamente, al momento del accidente no circulaban peatones sobre el puente, ni otros vehículos por debajo, por lo que no se reportaron heridos.

Otro antecendente

Un episodio de características similares se reportó el año pasado, a fines de septiembre, con el derrumbe de un puente ferroviario en desuso, entre los partidos bonaerenses de Chivilcoy y 25 de Mayo.

A diferencia de este caso, el puente se encontraba sobre una zona rural, alejada de la ruta, y la estructura se desplomó sobre el cauce del río Salado, en un contexto de crecida significativa por intensas lluvias.

se cayó un puente ferroviario entre los partidos de 25 de Mayo y Chivilcoy

El puente ferroviario tenía más de 100 años y unía las estaciones de Gorostiaga y Anderson del Ferrocarril Sarmiento, según había precisado en aquel entonces el medio Bragado Informa. Fuentes consultadas por LA NACION indicaron que el puente se iba a retirar hace unos años, pero, supuestamente, se desistió de esa acción porque vecinos que lo usaban para tránsito se opusieron.