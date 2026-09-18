Accidente fatal en Misiones: un hombre volaba en ala delta por primera vez, chocó contra cables eléctricos y murió

Alexander Koch, un hombre de 40 años, murió el jueves último en una zona rural del paraje Ojo de Agua, en Posadas, tras chocar su ala delta contra cables de electricidad. El hombre no era un deportista especializado en la disciplina, sino que sufrió el accidente durante su primer vuelo de este tipo.

El accidente tuvo lugar oalrededor de las 17.30, cuando Koch impactó contra el tendido eléctrico de la zona después de haber recorrido unos 250 metros en el aire, perdió el control y cayó sobre un pastizal, donde la estructura se prendió fuego.

Según informó el medio local Misiones Online, la madre de la víctima, una mujer de 70 años, confirmó a los oficiales de policía de la Comisaría 15° que su hijo le había contado que saldría a volar y que iba a usar el equipo por primera vez.

Los agentes llegaron al lugar tras el reporte de un vecino, comprobaron la muerte del hombre y preservaron las pruebas para las investigaciones posteriores.

En el operativo intervinieron también integrantes de la Policía Científica de San Isidro, Bomberos, personal de la empresa EMSA y un médico de turno.

Los oficiales de la policía local registraron los restos para determinar las causas del accidente (Foto: Gentileza Misiones Online)

El profesional examinó el cuerpo y confirmó que estaba carbonizado, por lo que se solicitó una autopsia médico-legal. Tras la revisión, la Morgue Judicial recibió el cuerpo trasladado por la Morguera Policial para llevar a cabo el examen forense.

Por disposición de la Justicia, la Policía secuestró las partes de la aeronave involucrada. Los peritos analizarán los restos para determinar el estado y el funcionamiento del equipo, con el objetivo de establecer las causas del accidente.

La causa

La Morguera Policial trasladó el cuerpo hasta la Morgue Judicial, donde será sometido al examen forense correspondiente para determinar las causas del fallecimiento.

La Policía secuestró también las partes del ala delta motorizada para establecer su estado, funcionamiento y la posible incidencia de la mecánica en el accidente.

La investigación proseguía para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el impacto contra el tendido eléctrico y la posterior caída de Koch.