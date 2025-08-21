ACV: las razones por las que la mayoría se producen en la franja de 40 a 50 años, según Conrado Estol

La importancia de la prevención de los accidentes cerebrovasculares (ACV) es un tópico que se afianza cada día más dentro de la medicina. En los estudios de LN+, el neurólogo Conrado Estol brindó detalles sobre este cuadro y enumeró una serie de hábitos saludables para reducir las posibilidades de sufrir un evento similar.

Conrado Estol

“La mayoría de los ACV son en la franja de los 40 a 50 años”, afirmó Estol en LN+. El especialista destacó que la mitad de los ACV e infartos de corazón ocurren antes de los 60 años, siendo las dos principales causas de muerte a nivel mundial.

Al mismo tiempo, el cardiólogo diferenció dos tipos principales de ACV. El isquémico, causado por un coágulo que bloquea un vaso sanguíneo en el cerebro, y el hemorrágico, provocado por la ruptura de un vaso sanguíneo. El ACV isquémico representa el 85% de los casos.

Según Estol, el 80% de los infartos de corazón y ACV se producen en personas con un solo factor de riesgo. Entre estos factores, resaltó la hipertensión no diagnosticada, los niveles de colesterol elevado -incluso con niveles normales en sangre, si está adherido a las arterias-, la diabetes, el estrés no controlado, la soledad, la falta de ejercicio y el consumo de alimentos ultraprocesados.

¿Cómo prevenir un ACV?

En su intercambio con LN+, Estol detalló la siguiente lista:

Control de la presión arterial, el colesterol y la diabetes

Meditar para controlar el estrés

Consumo moderado de alcohol

Ejercicio intenso

Dormir 7 horas

Nutrición sana

Sociabilizar

No fumar

La práctica deportiva, indispensable para la prevención de ACV

Los síntomas más recurrentes

Para el cardiólogo, los principales signos de atención que todo paciente debe tener en cuenta ante la sospecha de un hipotético ACV son: