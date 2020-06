Adultos mayores: la curiosa guía de Virginia Lago para usar la tarjeta de débito

Desde el living, con el té y el alcohol en gel, Virginia Lago explica por qué es importante usar la tarjeta de débito Crédito: Twitter Televisión Pública

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de junio de 2020 • 20:18

Durante años, Virginia Lago fue quien presentaba Historias del Corazón , el ciclo de películas de la tarde en el canal Telefé. Con la calidez característica de ese formato, la actriz hoy le pone la voz a una pieza del Gobierno en plena pandemia de coronavirus . Se trata de un spot dirigido al público en general, pero especial a un grupo de riesgo: los adultos mayores .

En el video, que readapta aquel cálido living con sillones, una taza de té y le agrega un frasco familiar de alcohol en gel, la actriz explica por qué es una buena idea comenzar a utilizar la tarjeta de débito como medio de pago. De masificarse esta acción, se podría reducir la acumulación de personas en las entidades bancarias y reducir así la posibilidad de que el virus se propague.

"¡Hola! ¿Cómo están? ¿Qué pregunta, no? Me imagino que estarán como yo un poquito cansados de estar adentro. Y un poquito preocupados, con unas ganas tremendas de que vuelvan los besos, los abrazos, que tanto extrañamos", comienza la pieza de más de tres minutos que es parte de una iniciativa conjunta de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación y el Banco Nación, entidades encabezadas por Juan Francisco Meritello y Claudio Lozano , respectivamente.

A cámara, Lago le propone a los adultos mayores a aprender a usar la tarjeta de débito, la misma que utlizan para extraer dinero del cajero automático, como medio de pago en comercios. "Así no vamos a la caja de los bancos, con el peligro de contagiarnos. A lo mejor no lo has hecho nunca, pero en plena pandemia, y cuando la mejor vacuna es quedarnos en casa, usemos la tarjeta de débito. Vamos a aprender. Es la mejor manera, hay que animarse y acostumbrarse", continúa el spot en un intento por plantear uno de los hábitos a incorporar pospandemia.

Desde el living, con el té y el alcohol en gel, Virginia Lago explica por qué es importante usar la tarjeta de débito. Crédito: Twitter Televisión Pública 03:08

Video

Luego el spot , da paso a unas placas que cuentan con la voz en off de la actriz. En esa parte del material, Lago cuenta de manera didáctica que la tarjeta de débito es "la llave de plástico" para poder acceder a la cuenta. "Allí podés retirar dinero los siete días a la semana, sin necesidad de que el banco esté abierto. Los cajeros están disponibles las 24 horas, los 365 días del año", explica.

Con la voz de la actriz, el video explica que en los comercios, la tarjeta de débito se utiliza como efectivo y el dinero sale del saldo que tienen las personas en la cuenta. Y también destaca un factor importante: la seguridad. "Andar con la tarjeta de débito es más seguro que tener el dinero en efectivo. Si te roban o la perdés nadie puede acceder a tu cuenta, porque tu dinero está protegido por la clave secreta", remarca.

Hacia el final del video, Lago vuelve a estar en cámara y reitera el consejo de mantener el distanciamiento social. "Todo esto pasará. Quedémonos en casa. Los amores siempre esperan", concluye.