Una ciudad argentina fue elegida como uno de los 10 destinos más hospitalarios del mundo

Los reconocidos premios Traveller Review Awards eligieron, como todos los años, los destinos más hospitalarios del mundo por su atención a los turistas que los visitan. En este caso, una localidad del sur argentino logró meterse entre las 10 mejores y destacarse por su “amabilidad, cordialidad y calidad” hacia los visitantes.

Los atributos de los candidatos que pueden convertirse en potenciales ganadores se tienen en cuenta a partir de más de 370 millones de comentarios verificados de viajeros de todo el mundo.

Esta 14.ª edición de los galardones —organizados por la plataforma de reserva de viajes Booking— reconoció a San Martín de Los Andes, en la provincia de Neuquén, como uno de los mejores destinos para aquellos que quieran pasar una buena experiencia en sus vacaciones.

Varias ciudades argentinas ocuparon el ranking en los últimos años. mariana eliano

La ciudad patagónica comparte la distinción con otros destinos del mundo, como Harrogate, en Reino Unido, o Pirenópolis, en Brasil. Según consignó Booking en un comunicado, San Martín de los Andes obtuvo la distinción gracias a la “calidez de sus habitantes, la dedicación de sus prestadores turísticos y el ambiente acogedor que la caracteriza durante todo el año”.

“Este reconocimiento es un fiel reflejo del esfuerzo de toda la comunidad de San Martín de los Andes por brindarle al visitante una atención destacada y que le permite posicionarse a escala mundial gracias a la amabilidad, hospitalidad y cordialidad de su gente”, destacó Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking para la Argentina.

Gutiérrez también señaló la importancia del “gen argentino que el mundo admira”. “Eso tenemos que aprovechar y volcar también en la atención al visitante para que cada turista se sienta especial cuando nos visita. Argentina posee una belleza única y en un mundo globalizado competimos con infinidad de destinos que están, a través del celular, a solo cinco segundos de distancia; por eso seguir apostando a la hospitalidad puede marcar una gran diferencia”, agregó.

En anteriores oportunidades ya habían sido reconocidos otros destinos argentinos en el ranking. En 2021 se había elegido la provincia de Santa Cruz y en 2025 Misiones; mientras que a nivel de ciudades obtuvieron el mismo galardón El Chaltén en 2019 y Ushuaia en 2022.

Más de 370 millones de usuarios verificados participaron de la votación. Mariana Eliano

El ranking completo

Los premios Traveller Review Awards elaboraron una lista con un orden de ubicación aleatorio, que no determina una posición específica.

Montepulciano, Italia

Magong, Taiwán

San Martín de los Andes, Argentina

Harrogate, Reino Unido

Fredericksburg, Texas, Estados Unidos

Pirenópolis, Brasil

Swakopmund, Namibia

Takayama, Japón

Noosa Heads, Australia

Klaipėda, Lituania

Los Traveller Review Awards de Booking también revelaron que, a nivel global, los departamentos continuaron siendo el tipo de propiedad más premiado por noveno año consecutivo, con 901.481 reconocimientos. Le siguen las casas de vacaciones (con 287.464) y los hoteles (con 197.658). Al mismo tiempo, los campings y las villas registraron el mayor crecimiento interanual en cantidad de premiados, ambos con un 15%, seguidos por los ryokans (unas posadas tradicionales japonesas) con un 13%.