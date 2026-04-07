Renuevan el aeropuerto de una ciudad clave para el turismo y duplican su capacidad

La primera etapa de ampliación del Aeropuerto Chapelco – Aviador Carlos Campos quedó oficialmente inaugurada con la habilitación de la nueva zona de ingreso a la terminal. Se trata del inicio de un ambicioso proyecto de modernización que permitirá duplicar la superficie cubierta del aeropuerto y mejorar la experiencia de los miles de pasajeros que cada año llegan a la región.

La obra permitirá mejorar la experiencia de los pasajeros (Foto: aeropuertochapelco.com)

Qué implicó la ampliación del aeropuerto de Chapelco

La obra forma parte de un plan de infraestructura impulsado por el gobierno de la provincia del Neuquén para acompañar el crecimiento turístico de la zona sur provincial. Una vez finalizados los trabajos, la terminal aérea pasará de tener 1000 metros cuadrados a un total de 2050 metros cuadrados de superficie cubierta.

Además de ampliar el edificio, el proyecto contempla duplicar el área comercial, mejorar el sector de servicios para pasajeros y aumentar la capacidad de los sanitarios. La modernización también incluye nuevas puertas automáticas, sistema de losa radiante y estándares de confort similares a los de aeropuertos de primer nivel. El Estado neuquino invirtió casi 3000 millones de pesos para este aeropuerto.

La obra requirió una inversión de 3.000 millones de pesos (Foto: aeropuertochapelco.com)

Los números de las obra

La ampliación y modernización del sector de partidas del Aeropuerto Aviador Carlos Campos contempla:

+1.000 m² de construcción

+25% de crecimiento en vuelos

300.000 pasajeros en el último año

Las autoridades provinciales y municipales participaron de la inauguración (Foto: aeropuertochapelco.com)

La voz de las autoridades

En la inauguración de la obra, el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, destacó el beneficio para San Martín de los Andes: “Una localidad que va a transformarse rápidamente en la segunda ciudad de la provincia y por eso tenemos que acompañar su crecimiento y su desarrollo”.

Por su parte, Carlos Saloniti, intendente de San Martín de los Andes, se mostró contento por esta mejora en la infraestructura turística. “Felices por la inversión pública en un sector clave para San Martín, que es el motor nuestro del turismo y la verdad que agradecidos, felices y entendiendo que esto sigue y que San Martín no para de crecer como no para de crecer la provincia”, aseguró en un video difundido en las redes sociales del municipio.

Quedo habilitada la primera etapa de la obra del aeropuerto de Chapelco

Leti Esteves, ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales de Neuquén, anunció que pronto se inaugurará la parte final de la obra. “Un aeropuerto que recibe 300.000 turistas al año requiere un aeropuerto acorde a estos números. Así que muy contentos de la inauguración de la primera etapa. Y pronto estaremos inaugurando también la segunda etapa que va a completar un aeropuerto que va a quedar la verdad que muy lindo y muy completo para recibir a los turistas”

Una puerta de entrada a la Región de los Lagos del Sur

Ubicado a unos 23 kilómetros de San Martín de los Andes y cercano a la ciudad de Junín de los Andes, el aeropuerto funciona como la principal puerta de acceso a la denominada Región de los Lagos del Sur.

Su pista de aterrizaje tiene una longitud de 2500 metros y cuenta con sistemas de aproximación modernos que permiten optimizar los procedimientos de vuelo. Además, dispone de torre de control, comunicación VHF, equipamiento meteorológico y un sistema de extinción de incendios de categoría 4.

El aeropuerto de Chapelco tiene un rol clave para el turismo provincial (Foto: aeropuertochapelco.com)

Durante la temporada invernal, cuando miles de visitantes llegan a la zona para disfrutar de los centros de esquí y los paisajes de la Patagonia, el movimiento aéreo crece significativamente. En ese período operan vuelos directos desde ciudades como Córdoba, Rosario y São Paulo, además del constante flujo de pasajeros provenientes de Buenos Aires.

El edificio original de la terminal fue inaugurado en 1992 y se caracteriza por su arquitectura alpina de piedra y madera, que refleja la identidad de la región cordillerana. El aeropuerto lleva el nombre del aviador Carlos Campos, un piloto que perdió la vida durante un operativo de rescate en el cerro Tronador.

Con la ampliación en marcha y la incorporación de nuevos servicios, el aeropuerto Chapelco busca consolidarse como una infraestructura clave para fortalecer la conectividad aérea, impulsar el turismo y acompañar el crecimiento de San Martín de los Andes y de toda la provincia de Neuquén.