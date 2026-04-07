Advierten sobre el aumento de casos de coqueluche por las bajas tasas de vacunación

El síntoma inequívoco es una tos imparable: varias oleadas consecutivas tras las cuales la persona queda con sensación de falta de aire. No solo resulta incómodo y agotador, sino que la causa puede ser muy grave e incluso letal, sobre todo en bebés menores de un año, a raíz de una enfermedad que años atrás estaba controlada gracias a la vacunación y que hoy, por la caída en las tasas de inmunización, vuelve a representar un peligro. El número de casos de coqueluche volvió a crecer en la Argentina y encendió una señal de alerta entre infectólogos y autoridades sanitarias. Luego de varios años de baja circulación, la enfermedad mostró un repunte sostenido durante 2025 y mantiene la tendencia en las primeras semanas de 2026, según datos que se publicaron en el Boletín Epidemiológico Nacional en la semana 11 del año.

También conocida como tos ferina o pertussis, la coqueluche es una infección respiratoria altamente contagiosa que puede provocar cuadros graves, sobre todo en bebés. Los especialistas coinciden en que la principal herramienta para prevenirla es la vacunación, ya que la vacuna que la previene, está incluida en el Calendario Nacional de Vacunación: la triple bacteriana acelular. Sin embargo, se advierte una caída en las coberturas, por debajo de los porcentajes ideales para bajar la circulación: mientras que debería estar más del 95% de la población objetivo vacunada, la cobertura para la primera dosis ronda el 84% de los niños y las dosis de refuerzo, en algunos casos son de apenas el 46%.

Durante 2025 se notificaron en el país 6830 casos sospechosos de coqueluche, de los cuales se confirmaron 1206. Se trata del mayor número registrado desde 2020. Además, se reportaron 11 fallecimientos, todos en menores de dos años. La tendencia continúa en 2026. En las primeras 11 semanas epidemiológicas ya se notificaron 824 casos sospechosos y se confirmaron 252.

Durante 2025 se notificaron en el país 6830 casos sospechosos de coqueluche Shutterstock

Desde el Ministerio de Salud del Gobierno de la Ciudad confirman a LA NACION que estas cifras publicadas en el Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) reflejan el aumento de casos que ese está registrando también en la ciudad de la misma forma que en otros distritos del país.

Pero, el fenómeno no es exclusivo de la Argentina. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud (OMS) registró en 2024 más de 941.000 casos, lo que representa un aumento de 5,8 veces respecto del año anterior. En todo el continente americano también se observó un incremento marcado entre 2023 y 2024, con un leve descenso en 2025, aunque todavía por encima de los niveles históricos.

En el país, los casos confirmados durante 2025 se distribuyeron en 22 jurisdicciones, con mayor concentración en la región centro, especialmente en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. También se destacó un brote en Tierra del Fuego. El grupo más afectado fue el de menores de un año, que concentró el 32,8 por ciento de los casos, con una incidencia particularmente alta en los bebés de hasta seis meses.

Los datos de 2026 confirman ese patrón. Los niños de cero a cinco años representan la mayor proporción de casos, con predominio nuevamente en los menores de un año. En este grupo etario, más de la mitad corresponde a bebés de hasta seis meses, quienes presentan mayor riesgo de complicaciones.

Características de la enfermedad

La coqueluche se caracteriza por una tos intensa y persistente que puede derivar en episodios de falta de aire. “Es una tos convulsiva, con accesos repetidos que muchas veces terminan en internaciones y requerimiento de oxígeno. En los chicos pequeños tiene alta tasa de complicaciones y morbimortalidad”, explicó Natalia Chillo, directora coordinadora de Medicina preventiva del municipio de Tigre y responsable del programa ampliado de inmunizaciones local.

La especialista señaló que el rebrote está directamente vinculado con la disminución en las coberturas de vacunación. “Como hay menos gente que se vacuna, hay más población susceptible y eso hace que estas enfermedades vuelvan a aparecer. Es una enfermedad inmunoprevenible, se previene con vacuna”, afirmó.

La estrategia apunta a generar un “escudo” de protección alrededor de los lactantes, Ricardo Pristupluk - LA NACION

En la Argentina, la vacuna contra la coqueluche forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y se aplica a los 2, 4 y 6 meses, con refuerzos entre los 15 y 18 meses, a los 5 años y a los 11 años. También está indicada para personas gestantes a partir de la semana 20 de embarazo, con el objetivo de proteger a los recién nacidos durante los primeros meses de vida.

Además, se recomienda su aplicación en personal de salud que esté en contacto con menores de un año y en convivientes de recién nacidos prematuros de muy bajo peso. La estrategia apunta a generar un “escudo” de protección alrededor de los lactantes, que son el grupo más vulnerable.

Sin embargo, las coberturas vienen descendiendo desde hace varios años y se ubican por debajo del 95 por ciento recomendado por los organismos internacionales. En 2024, la primera dosis de la vacuna quíntuple o séxtuple (que contienen la triple bacteriana acelular) alcanzó el 84,7 %, mientras que la tercera dosis, a los 6 meses, bajó al 78,8 %. Los refuerzos muestran cifras aún más bajas: 68,4 % entre los 15 y 18 meses, 46,4 % a los 5 años y 54,1 % a los 11 años. En embarazadas, la cobertura fue del 72,4 %.

“Estas cifras están por debajo de lo óptimo y generan una acumulación de personas susceptibles”, advirtió Chillo. “Eso explica por qué estamos viendo rebrotes de enfermedades que tienen vacuna”, agregó.

La preocupación también se refleja en los hospitales pediátricos. “En el Hospital Elizalde registramos un aumento significativo de casos, algunos con necesidad de internación. Es importante destacar que una gran proporción de estos niños no contaba con el esquema completo de vacunación”, señaló la doctora Ximena Juárez, pediatra infectóloga y miembro de la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica.

Según la especialista, la baja en las tasas de cobertura es el principal factor detrás del incremento de casos. “La vacuna es la mejor medida de prevención contra la Bordetella pertussis, la bacteria que causa esta enfermedad. Por eso es fundamental completar los esquemas para lograr una protección adecuada”, indicó.

Frente a este escenario, los especialistas insisten en la necesidad de recuperar esquemas incompletos y reforzar las estrategias de vacunación. Consideran que esa será la clave para reducir la circulación de la bacteria, evitar cuadros graves y revertir una tendencia que, por ahora, continúa en ascenso.