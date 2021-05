“Ahora voy a luchar por ella y para que se haga justicia”, dijo la mamá de Lara Arreguiz

SANTA FE.— Claudia Sánchez, de 47 años, es la mamá de Lara Arreguiz, la estudiante de veterinaria que falleció el viernes pasado a los 22 años por Covid-19, luego de buscar durante días una cama para su atención y hasta incluso dormir algunas horas en el piso de una hospital de esta capital. Claudia sigue aferrándose a su fortaleza interior para enfrentar lo ocurrido y lo que queda por delante.

Según confió la mujer a LA NACION, en diálogo telefónico desde su vivienda del barrio Esmeralda Este, al norte de esta capital, tiene decidido presentar una demanda judicial por la desatención en los efectores de salud pública a los que concurrió, en una búsqueda infructuosa para que su hija recibiera atención adecuada.

Además, evalúa una iniciativa que tendrá directa relación con lo que sufrió su hija: buscará que alguien se interese en impulsar un proyecto de ley para que los insulinodependientes consigan ser considerados prioritarios para cualquier tratamiento sanitario.

Claudia tiene ahora que cobijar a sus otros tres hijos, dos mujeres y un varón. “Camila, de 19, está destruida por lo que le sucedió a su hermana. Hace días que no sale de su habitación. Era la ‘compinche’ de Lara, la que tenía una relación intensa. Los otros hermanos son Theo, de 14, e Isabella, de 9. Sufren, por supuesto, a su manera. Permanecen largo tiempo en silencio como tratando de entender qué le sucedió a Lara”, explicó.

—¿Sigue enojada con los médicos, con el hospital?

—Estoy muy enojada con el director del Hospital Iturraspe [Francisco Villano] porque dice en los medios que Lara murió en terapia intensiva de un hospital donde estuvo cuatro días internada. Pero no dice que la familia estuvo un día y medio buscando una cama. Tampoco se hace cargo de la prioridad que significa un paciente insulinodependiente, como era mi hija.

—¿Va a recurrir a la Justicia para que se aclaren los hechos?

—No nos van a devolver a Lara, pero vamos a intentar que lo que a ella le sucedió no le ocurra a otro insulinodependiente. Los tres médicos que me enviaron a casa a que espere cómo podía evolucionar el estado de Lara, que piensen en la gente. Sé que hay un colapso por la pandemia. Pero los médicos seguían atendiendo por las listas que tenían y nunca aceptaron mirar hacia mi hija que se estaba muriendo.

—¿Recibieron disculpas de parte de las autoridades sanitarias?

—De nadie, porque nadie se acercó, ni siquiera por respeto a expresar sus condolencias. Eso también duele.

—¿Quién era Lara?

—Una chica que amaba la vida, los animales, y odiaba profundamente las injusticias. Luchaba por eso, por establecer mayor igualdad. Era muy sensible. Hoy recuerdo que muchas veces me decía que observaba a ciertas personas, o situaciones que provocaban esas personas, y que le daban ‘cositas’. Nunca alcanzó a definir qué eran esas ‘cositas’. Tal vez malos procedimientos, prepotencia. Ella se expresaba así.

—¿Qué mensaje deja Lara?

—Que hay que luchar, no quedarse callado. Luchar por el derecho a la vida, especialmente. Ello luchó por sus caballos, por sus perros, por todos los animales. Decía que lo hacía porque ellos no tenían quién los defienda.

—¿Dónde están ahora todas sus mascotas?

—No olvidemos que como estudiante de Veterinaria, Lara recogió y crio muchos animales. Fuimos a Esperanza a buscarlos. Son dos perros, dos gatos, uno recién adoptado. A una gatita ciega se la llevó una amiga.

—¿Cuál fue su último mensaje para Lara?

—Estaba en terapia, pude observarla desde afuera, ya estaba encogida, no miraba. Le escribí un mensaje por WhatsApp donde le decía: ‘Te amo hija. Vas a salir de esta porque sos fuerte como yo’. Lo vio, pero ya no me contestó. Ahí comprendí que se estaba yendo de esta vida.

Lara, a la espera de ser atendida Twitter

La escena que mortifica

Claudia Sánchez no se olvida de lo que sucedió y lo que la llevó a tomar esa fotografía de su hija acostada en el piso del Hospital Iturraspe, que recorrió el país: “Ingresamos, nos hicieron anotarnos, Lara ya estaba muy descompuesta, se ahogaba. Insistí tres veces en admisión para que por favor la hicieran pasar porque se desmayaba. Nos dejaron en un pasillo, donde pasaban pacientes con o sin Covid”.

Y agregó: “Luego de esperar un tiempo, Lara fue atendida por una enfermera. Ingresó sola, le hicieron algunas preguntas y salió. Me dijo que quería acostarse y le pregunté al de Seguridad si podía recostarse en una camilla del pasillo pero nos dijo que no. Ella no aguantó y me susurró: ‘Me voy a acostar en el piso. Cuando lo hizo, una mujer que estaba también aguardando a que la atendiera, se conmovió y le prestó su campera para que se tapara. La atendieron cuando era su turno, no les importó su estado. Después de soportar esa espera vino un doctor que me dijo que no la podía internar porque no había lugar. Pero después me cambió la versión y me dijo que iban a tratar de conseguir una cama en el viejo [hospital] Iturraspe”.

Tras su insistencia lograron internarla. “Me quedé esperando en el hall porque no me dejaban entrar. Pasaron cinco horas y no recibí noticias de mi hija, hasta que Lara me envió un mensaje diciendo que tenía hambre. Le compré un yogurt y se lo hice llegar con personal del hospital”, añadió.

“Recién a las 9 de la noche llegó la ambulancia y la tuve que ayudar a subir. Esa fue la última vez que vi a Lara. Estaba muy débil. Hasta que el viernes pasado, a la madrugada me llamó su padre a las 3 y me dijo que había fallecido luego de sufrir tres paros respiratorios. Que intentaron reanimarla pero no pudieron hacer nada”, recordó Claudia.

La frase final de su relato sintetiza todo: “Mi hija necesitaba que la atendieran más rápido. Ahora voy a luchar por ella y que se haga justicia porque no fue justo como terminó”.