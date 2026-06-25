Al menos 164 muertos por dos terremotos en Venezuela; Diputados aprobó el super RIGI para atraer inversiones

Dos terremotos sacudieron Venezuela y provocaron el derrumbe de casas y edificios. El Servicio Geológico de Estados Unidos indicó que los movimientos tuvieron una magnitud de 7,2 y 7,5 grados y se produjeron con un minuto de diferencia. La capital, Caracas, fue una de las más afectadas. Suben a 164 los muertos y hay más de 900 heridos: buscan sobrevivientes entre los escombros.

Trump promete movilizar ayuda con rapidez a Venezuela y afirma que hay “un saldo devastador de muertos” por los terremotos. Señaló que Estados Unidos “está listo, dispuesto y capacitado” para cooperar con el gobierno de Delcy Rodríguez, que decretó el estado de emergencia. Por su parte, a través de Cancillería, la administración de Milei se solidarizó con el pueblo venezolano y ofreció asistencia humanitaria.

El oficialismo consiguió aprobar el súper RIGI para atraer megaversiones en el área tecnológica. Diputados le dio media sanción con 130 votos a favor, 106 en contra y 7 abstenciones al proyecto que prevé beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años a inversiones de más de US$1000 millones: apunta a la inteligencia artificial, la energía y los autos eléctricos. La iniciativa, criticada por la oposición por el costo fiscal de los beneficios, se gira al Senado para su sanción definitiva.

Avanza la tercera fecha de fase de grupos del Mundial. Hoy a las 17 juegan Ecuador - Alemania y Curazao - Costa de Marfil. A las 20, Túnez - Países Bajos y Japón - Suecia. Y a las 23, Australia - Paraguay y Turquía - Estados Unidos.

Franco Colapinto se prepara para el Gran Premio de Austria. La actividad oficial comienza mañana con las dos primeras prácticas libres. Europa sufre una intensa ola de calor que mantiene en alerta a los equipos y a la organización de la Fórmula 1, que podría obligar a los pilotos a usar chalecos refrigerantes dentro de los monoplazas.

Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar

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