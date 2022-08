Brote infeccioso en Tucumán: lo poco que se sabe hasta el momento y la nueva pista sobre el origen de los contagios

Hace aproximadamente ocho días el Ministerio de Salud de Tucumán comenzó a investigar un brote infeccioso en el sanatorio Luz Médica, que funciona en la capital provincial, que ya se llevó la vida de un médico de la institución, mientras que otras cuatro personas permanecen internadas en grave estado y solo uno de los contagiados evoluciona favorablemente. El establecimiento quedó aislado y no está permitido que ingresen nuevos pacientes. Las autoridades sanitarias tucumanas confirmaron a LA NACION que aún no pudieron determinar el origen de los contagios, pero sí descartaron que se trate de influenza o Covid. Al menos, no se registraron más casos.

Las muestras que tomaron fueron enviadas al Instituto Malbrán de Buenos Aires. Este medio se comunicó con fuentes del Malbrán para saber si avanzaron en el análisis del material remitido desde Tucumán, pero no respondieron.

“Cinco afectados trabajan en el sanatorio, en distintas áreas. Por un lado, están el profesional fallecido, que tenía 68 años, y otra médica que está recibiendo un tratamiento ambulatorio. También, una paciente y tres miembros del personal de salud. Tanto la paciente como el personal de salud se encuentran internados en grave estado. Sobre el fallecido, aún no podemos especificar si sufría de otras patologías”, describieron fuentes del Ministerio de Salud de Tucumán a LA NACION.

El deceso se registró anteanoche y la causa habría sido una neumonía bilateral. Si bien el cuadro es compatible con el Covid-19 y con la influenza, es decir, genera falta de aire, dolor muscular y fiebre, esas enfermedades fueron descartadas mediante una serie de testeos. Por eso, los especialistas están en busca de otro virus o bacteria.

Funcionarios del Ministerio de Salud de Tucumán investigan el origen de un brote en seis pacientes con cuadros respiratorios

“No se descarta ninguna hipótesis infecciosa o bacteriana, y estamos teniendo en cuenta lo ambiental. Por ejemplo, estamos analizando el aire acondicionado para verificar que no se hayan acumulado bacterias en el ducto de ventilación. Lo bueno es que no hubo nuevos contagios en los últimos ocho días. Por ahora, los pacientes permanecen aislados dentro del sanatorio y no pueden ingresar otros. Si se llega a la conclusión de que esto lo causó una bacteria en el aire acondicionado, se evaluarán otras medidas a fin de proteger a las personas dentro de la institución”, agregaron fuentes de la cartera sanitaria tucumana.

“Se descartaron coronavirus, influenza, hantavirus y otros 25 gérmenes. Hasta el momento no hubo otros casos más allá de los seis infectados. Estamos investigando el agua, el aire acondicionado y otras cuestiones ambientales. Queremos destacar es que apenas tengamos nueva información la vamos a comunicar de manera formal”, sostuvo en conferencia de prensa el ministro de Salud de Tucumán, Luis Medina Ruiz.

Por su parte, fuentes médicas que conversaron con colegas tucumanos que conocen el sanatorio en cuestión señalaron a LA NACION que dicha institución tenía un “bajo nivel prestacional y dudosas certificaciones”. Sin embargo, desde el Ministerio de Salud provincial lo negaron.

Claudio Strasorier, médico infectólogo que enseña en la Universidad de La Rioja y trabaja para el Ministerio de Salud de esa provincia, dijo a este medio que una de las hipótesis más fuertes es que el brote se haya generado por algún virus vinculado a las ratas o que bacterias Legionella se hayan acumulado en el ducto de aire acondicionado.

“Los sistemas de aire acondicionado deben tener un sistema de filtros que, a su vez, deben ser sometidos a un control bromatológico para impedir que no sean colonizados por gérmenes. Habrá que supervisar en qué estado están esos filtros”, argumentó el especialista.

El director

Por su parte, en una conferencia de prensa, Alejandro Lembo, director del Luz Médica, pidió esta mañana llevar tranquilidad a la población. “Se ha acatado la directiva del Ministerio de Salud de la provincia de monitorear por siete días la situación epidemiológica del sanatorio. Hace ocho días lo venimos estudiando [el brote] junto con Epidemiología, haciendo cultivos tanto de virus como de bacterias y hasta el momento se arrojaron solamente resultados negativos. Entonces es muy importante trasmitir a la sociedad esa tranquilidad”.

Lembo insistió con que “no hubo nuevos casos”, por lo que pidió a los medios de comunicación que se transmita tranquilidad “porque se ha generado una paranoia en la sociedad que no tiene nada que ver con la situación actual”.

Por otra parte, habló sobre el fallecimiento del médico por neumonía bilateral y relativizó su conexión con el brote: “Si tuviéramos la certeza de que la causa de la muerte estuvo relacionada con esto, lo diríamos; pero hasta el momento los resultados de los cultivos que tenemos son negativos”.

Noticia en desarrollo