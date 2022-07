“Alberto está al frente del Titanic”: la beneficiaria de planes sociales que se hizo viral por criticar a la oposicón ahora dice que se quiere ir del país

La beneficiaria de planes sociales que se hizo viral por criticar a la oposicón ahora dice que se quiere ir del país porque, según ella Alberto Fernández “está al frente de un país que es el Titanic”. La “Porteña que habla”, según su usuario en la red social de videos Kwai, se conviritió en tendencia por la reciente viralización de una serie de videos en los que expresa duras críticas contra Juntos por el Cambio (JxC) y los extranjeros que vienen a trabajar en suelo argentino, dialogó con LA NACION para explicar cómo es su vida, su militancia por el Frente de Todos (FdT) y por qué cree que si gana la coalición opositora habría un levantamiento de los movimientos sociales.

Marian tiene 34 años y es madre de tres. Tuvo al primero de sus hijos a la temprana edad de 15 años, sin embargo eso no le impidió terminar el secundario, pero si desistir a sus planes de estudiar en la universidad. Hoy vive en su propia casa ubicada en un barrio popular de Cañuelas con Bárbara -la menor de sus nenes-, que con tan solo cinco años ya sabe que quiere ser veterinaria. Sus otros hijos, Víctor (14) y Santino (12), empezaron el secundario hace poco, pero se les complicó por la pandemia como a muchos otros chicos. El mayor, repitió primer año por culpa de la virtualidad, según detalló Mariana, y tiene fijo su deseo de enlistarse al Ejército.

Las críticas de los videos que se volvieron virales en las últimas horas estarían dirigidos a la coalición opositora. En dialogo con este medio, Marian profundizó las críticas contra JxC y lanzó una advertencia de lo que podría ocurrir si este espacio acceda a la Presidencia en 2023. “Si ganara la oposición, la Capital sería un desastre total -los movimientos sociales- se la darían vuelta”, expresó.

Explicó que por vivir en un barrio popular, en donde diferentes organizaciones sociales como Barrios de Pie, De Frente Para Todos y Quebracho están presentes en el día a día, ella “escucha, ve y opina igual”, sobre el “levantamiento” que habría contra otro gobierno que no sea peronista. “En menos de una hora estarían en la Ciudad. Solo el Movimiento Evita ya les coparía todo el obelisco y la calle Corrientes”, dijo y agregó: “Creo que a todo el país entero se le va en contra y el nuevo presidente tendría que salir en helicóptero”.

“Si la oposición gana para mí empeora todo y no van a hacer nada nuevo”

Por otro lado, señaló que no le da importancia a la subida del dólar porque “hubiera subido igual, si estaba Alberto -Fernández- o cualquier otro”. A sí misma se reconoce como una histórica votante del ala peronista-kirchnerista y pese a la crisis económica defiende al Presidente porque “la está remando como puede porque le tocó la peor presidencia de la historia”. ,

Pese a dejar en claro que mantiene firme su apoyo al Gobierno, confesó que “si puedo sacar a mis hijos del país los sacaría”, porque Fernández “está al frente de un país que es el Titanic”.

Insistió en que el problema no es “si alguien es planero o no” porque “al argentino le gusta trabajar”, pero dice que “nadie le ofrece lo que realmente vale su trabajo”. Para la “Porteña que habla”, el trabajador argentino no se “regala” ya que sino para eso sería mejor “vivir de los planes”. Ejemplificó: “Si tengo que elegir entre ganar 55 ‘lucas’ en blanco o 50 en mi casa, prefiero ganar 50 en mi casa con los planes”.

“Una mujer de barrio”

Mariana se define como una “mujer de barrio”. Y dice que le gusta “salir a tomar algo” cuando se puede, pero admite que tiene muy poco tiempo libre, por tener que dedicarse a los quehaceres del hogar. “Yo soy de barrio, si salgo, me gusta salir a caminar a la calle. No me gusta estar sentada, pero no tengo mucho tiempo libre, cuando hay un minuto tengo que lavar la ropa y los platos”.

Pese a que no pudo entrar en la universidad cuando hubiera querido, confesó que sigue estudiando y leyendo sobre derecho. “El año que viene me voy a anotar en la Universidad de Lomas y la voy a pasar volando”, dice.

La mamá, de 34 años, es hincha de River y contó que suele mirar mucho el noticiero por las noches, pero que hay algunos conductores que “detesta”. Arremetió contra Chiche Gelblung y Viviana Canosa: “Chiche no me gusta, me cae mal, y Viviana ni te cuento, porque trata mal a la gente y la discrimina”, comentó. “Nadie eligió ser o no planero. La gente que no tiene recursos no lo eligió. No están cortando de onda. Les pagan, si no, no van”, señaló.