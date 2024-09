Alerta amarilla en el AMBA y siete provincias por tormentas con caída de granizo

Escuchar

Tras la fuerte tormenta que tuvo lugar este jueves, la llegada de la primavera este sábado -con una jornada cálida y soleada- trajo consigo una nueva tanda de lluvias. Es por esto que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), Entre Ríos y Santa Fe por tormentas fuertes y para Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz por vientos intensos.

Estos “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas” implicará posibles tormentas aisladas, algunas de las cuales podrán ser localmente fuertes y estarán acompañadas por caída de granizo, actividad eléctrica, abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas intensas . Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 mm.

Ante esto, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Por otro lado, en Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Santa Cruz rige un aviso similar por vientos del sector oeste y sudoeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, y ráfagas que pueden superar localmente los 90 km/h. A su vez, en Catamarca, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan y Tucumán hay una alerta nivel amarillo por viento Zonda, con velocidades entre 35 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 65 km/h.

Este fenómeno se caracteriza por ser un viento fuerte, muy seco y de elevada temperatura, que se produce bajo determinadas condiciones climáticas durante el período comprendido entre mayo y noviembre, en las regiones ubicadas al pie de la Cordillera de Los Andes desde la provincia de Neuquén hasta la de Jujuy. Además, puede provocar reducción de la visibilidad, un aumento repentino de la temperatura y condiciones de humedad relativa muy baja.

El clima en la Ciudad

Por otro lado, el SMN emitió el pronóstico para este domingo en la ciudad de Buenos Aires. De acuerdo al parte del organismo nacional, la temperatura rondará los 21 grados, con una mínima de 18 durante las primeras horas de la mañana y un pico de máxima que podrá alcanzar los 26°C.

Además del anticipo de posibles lluvias aisladas, los vientos del norte correrán a una velocidad de entre 7 y 12 kilómetros por hora, con una humedad del 85% y visibilidad regular.

Por la noche, el clima rondará los 19 grados y los vientos del sudeste rondarán a una velocidad de 13 y 22 kilómetros por hora, lo que dejará a esta franja del día sin posibilidades de lluvia.

