Alerta amarilla por en el CABA: hasta cuándo seguirá el frío intenso esta semana

El frío persiste en todo el país y el termostato no parece superar los 15° C. La ola polar que arrancó el fin de semana pasado parece continuar, al menos, siete días más.

Hasta el miércoles de la semana próxima las temperaturas máximas serán menores a los 10° C y las mínimas no perforarán el piso de los 2° C. Tanto para Capital, como para el sureste de la provincia de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) declaró alerta amarilla por frío extremo.

Según explicaron desde la institución, esta alerta es un proceso automático que se activa cuando las temperaturas caen tanto, sin embargo, no necesariamente es peligroso. “Si las condiciones se mantienen por más de tres días, se activa la alerta naranja o roja, dependiendo el caso. Con la alerta que tenemos ahora, se recomienda estar al tanto de actualizaciones y estar preparados para resguardarse”, detalló Cindy Fernández, experta del SMN.

26 JUN ⚠️ #Alertas para hoy:



❄️ #Nevada

🟨 10-30 cm



🌬️ #Viento

🟨 45-65 km/h con ráfagas ≥ 100 km/h



⚠️ Temperaturas extremas: 🥶 #frío

🟨 Efecto leve a moderado en la salud



📲 Más información y recomendaciones: https://t.co/GRjfngFWuF pic.twitter.com/t9DYkW9jbQ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 26, 2025

Dentro de la provincia de Buenos Aires, las ciudades más expuestas al frío incluyen a Mar del Plata, Dolores, Mar del Tuyú y el resto de la costa este. En la misma situación se encuentra la provincia de Jujuy, La Rioja, San Juan, Tucumán, San Luis, Entre Ríos, gran parte de Chubut, Santa Cruz y Malvinas.

Desde ayer, una ventisca proveniente del sur se instaló en la zona centro del país. “Esto podría provocar nieve en algunas partes de La Pampa y del sur de la provincia de Buenos Aires, pero en el AMBA es poco probable que pase lo que pasó el fin de semana pasado”, planteó Cindy Fernández, experta del Servicio Meteorológico Nacional.

Como lo explicó Fernández, las olas polares son comunes en invierno, pero no de esta magnitud o naturaleza. Usualmente, son superficiales, es decir, que los vientos helados suelen quedarse cerca del suelo. “Pero en este caso el frío cubre toda la columna de la atmósfera”, describió Fernández. Paralelamente, se registraron nubes de lluvia, que se enfrían con la llegada del frente.

El pasado domingo, una intensa ola polar logró generar nieve en varias partes de la provincia de Buenos Aires y en el norte del conurbano. Las nubes se originaron por un sistema de baja presión sobre el Océano Atlántico al este de la provincia de Buenos Aires. “Entonces, tuvimos la ‘fábrica de copos’ y un entorno que ayuda a que no se derritiera”, indicó la experta.

Si bien en la ciudad de Buenos Aires no se espera nieve para el fin de semana próximo, si habrá lluvia y las temperaturas no superarán los ocho grados en el termómetro. El frío de esta ola es poco común que, según el SMN, se mantendrá al menos hasta el miércoles de la semana que viene.

“Todavía esperamos una nueva irrupción del frío el domingo que prolongará, al menos hasta la mitad de la semana próxima, las temperaturas tan bajas. Después esperamos un ligero aumento”, explicó Fernández. Por aumento no esperemos un veranito ni nada por el estilo. Según aclaró la experta, simplemente no experimentaremos vientos tan helados, pero sigue siendo invierno.

#BuenJueves 🥶

La masa de aire frío cubre el territorio nacional, con temperaturas cercanas a 0°C en la mayoría de las provincias, excluyendo el Litoral.



🌡 Las temperaturas máximas serán frías a frescas.

🌨🌩Se prevén nevadas aisladas en Patagonia y tormentas en Misiones. pic.twitter.com/vv4fiUsKIc — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 26, 2025

En cuanto a la nubosidad, a partir del día de hoy el cielo se irá cubriendo cada vez más de nubes hasta el domingo, en el que se llegará al clímax y desembocará en lluvias durante todo el día. A partir de ahí, se pronostican días cada vez más claros caminando hacia el miércoles.

No todo es nieve

Desde el domingo se han viralizado en redes sociales distintos videos catalogados de nevadas en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. Ante el posible riesgo de desinformación, Cindy Fernández explicó los distintos tipos de precipitación invernal.

La nieve es la más conocida pero fácilmente confundible. Según la experta, es posible identificarla por lo lento que cae y por la ausencia de ruido cuando choca contra el suelo. “Son copos blancos y esponjosos cuando se agrupan”, publicó el SMN en X.

❄️ ¿Sabías que no todos los copos llegan al suelo como nieve?



⬇️ Dependiendo de la temperatura del aire, en su descenso pueden transformarse en lluvia, graupel o aguanieve, según la temperatura del aire



👇 Mirá nuestra infografía de #invierno pic.twitter.com/2RFfQjQpJC — SMN Argentina (@SMN_Argentina) June 24, 2025

Otra cosa es la aguanieve, que es una mezcla entre ambas cosas. Además, en lugar de acumularse en el suelo, se derrite en el momento en el que toca el suelo. Pueden caer a diferentes velocidades dependiendo de cuanta agua y nieve haya en cada gota.