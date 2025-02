Alerta amarilla y naranja por tormentas: hasta cuándo continuarán en la Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas de color amarillo y naranja por lluvias y tormentas que afectarán a varias provincias del país, así como a la Ciudad de Buenos Aires. La advertencia que emitió el organismo es por “posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

Según las previsiones del organismo dependiente del Ministerio de Defensa, lloverá con intensidad los días lunes, martes y miércoles, aunque la inestabilidad se mantendrá incluso hasta el domingo. Se prevé, en tanto, una ocasional caída de granizo y ráfagas de entre 60 y 90 km/h. También se esperan “valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, que pueden ser superados en forma puntual”.

Por este fenómeno, el SMN sugirió: “Evitá actividades al aire libre. Asegurá los elementos que puedan volarse. Mantenete informado por autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono”.

24 FEB | 7:50h ⛈️ Se desarrollan tormentas en Buenos Aires



⚠️ Rigen a avisos a corto plazo por tormentas fuertes, lluvias intensas, ráfagas y granizo en algunos sectores.



🟨 La zona está bajo alerta de nivel amarillo por este fenómeno



ℹ️ Actualizate en https://t.co/bqYO9zXitP pic.twitter.com/Z2WECRw55J — SMN Argentina (@SMN_Argentina) February 24, 2025

En tanto, para las localidades de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Arenales, Pergamino, Ramallo, Rojas, Salto, San Nicolás y San Pedro de Buenos Aires; Constitución y General López de Santa Fe; General Roca, Río Cuarto, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña y Unión de Córdoba y General Pedernera de San Luis rige un aviso a muy corto plazo “tormentas fuertes con lluvias intensas, ráfagas y ocasional caída de granizo”, aclaró el SMN.

Frente a este panorama, recomiendan no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Otras provincias complicadas serán Catamarca, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Salta, San Juan, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán. Allí, está vigente una advertencia de color amarillo debido a que se producirán tormentas fuertes, algunas localmente severas, que “podrían estar acompañadas por ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h, caída de granizo, fuerte actividad eléctrica y especialmente, abundante caída de agua en cortos períodos”.

Recomendaciones por tormentas

Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios.

Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable.

Si estás viajando, quedate en el interior del vehículo. Los automóviles ofrecen una excelente protección.

Evitá circular por calles inundadas o afectadas.

Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico.

En caso de que vos o alguien más se vea afectado por este fenómeno, comunicate con los organismos de emergencias locales.

Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

LA NACION