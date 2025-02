Hay alerta por calor extremo en 14 provincias para este viernes 21 de febrero

En un contexto en el que las altas temperaturas volvieron a marcar presencia y a hacer de los días jornadas agobiantes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anunció que en el cierre de semana seguirá la misma tendencia. Para este viernes 21 de febrero, el organismo dependiente del Ministerio de Defensa emitió una serie de alertas de intensidad amarilla por calor extremo en gran parte del centro y norte del territorio nacional.

Las condiciones adversas afectarán a 14 provincias: Buenos Aires (26.4°C), Entre Ríos (26.8°C), Santa Fe (28.3°C), Santiago del Estero (26.1°C), Córdoba (26.4°C), La Pampa (24.8°C), Río Negro (21.9°C), Neuquén (23.8°C), Mendoza (26°C), San Luis (24.6°C), San Juan (28.6°C), La Rioja (28°C), Catamarca (28.1°C) y Salta (18.3°C).

Según detalló el SMN, el aviso de nivel amarillo implica un efecto leve a moderado en la salud y puede ser “peligroso”, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y personas mayores de 65 años con enfermedades crónicas.

En el caso de Buenos Aires, la totalidad de la provincia sufrirá altas temperaturas, a excepción de las localidades de Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Punta Alta, Bahía Blanca y Carmen de Patagones. En tanto, en la Ciudad, el mercurio oscilará entre 23°C y 33°C, mientras que el cielo estará parcialmente nublado, la humedad será del 78% y los vientos correrán a 13 kilómetros por hora desde el sector noreste.

14 provincias estarán bajo alerta por altas temperaturas

Por su parte, en el conurbano bonaerense, la temperatura rondará en 27.3°C, con mínimas de 22°C y 34°C, y el cielo parcialmente nublado a lo largo de toda la jornada. El sector más afectado será zona sur, principalmente Avellaneda y Quilmes.

En el resto de las provincias -las cuales no estarán bajo advertencia- el pronóstico para este viernes será: Jujuy (19.3°C), Formosa (26.4°C), Tucumán (24.7°C), Chaco (25.7°C), Corrientes (25.7°C), Misiones (26.5°C), Chubut (19.8°C), Santa Cruz (7.1°C) y Tierra del Fuego (13.4°C).

Ante este escenario, se recomendó:

Aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16).

Prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.

Evitar comidas muy abundantes.

Ingerir verduras y frutas.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

En la Ciudad, la temperatura rondará en 26.4°C Valeria Rotman - LA NACION

Alerta por tormentas y vientos fuertes

A su vez, el organismo informó que algunos sectores del territorio nacional tendrán condiciones adversas. En el sur de Buenos Aires y las zonas cordilleranas de San Juan, La Rioja y Catamarca se esperan tormentas, por lo que rige una alerta de carácter amarillo.

Frente a esto, el SMN aconseja no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El mapa de las tormentas para este viernes

Además, en algunos puntos de la Patagonia rigen avisos por vientos fuertes y de entre 32 y 41 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 69 kilómetros por hora. Estarán bajo alerta el norte de Santa Cruz y el sur de Chubut.

LA NACION