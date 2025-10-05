LA NACION

Alerta en el AMBA por lluvias y el regreso de un clima fresco: el pronóstico del tiempo para este domingo 5 de octubre

La jornada estará signada por chaparrones, nubes y bajas temperaturas; para el arranque de la próxima semana se prevén amaneceres que no superarán los 10° C

El clima para este domingo 5 de octubre: lluvias y el regreso de temperaturas frescas
Inestabilidad, lluvias y frío: esas serán las características climáticas durante este domingo 5 de octubre para la región del AMBA. El arranque de la jornada será con chaparrones aislados que se irán consolidando conforme el avance del día. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) será el preludio de una semana con amaneceres que no superarán los 10° C de mínima.

LN+: el clima en la region del AMBA
Para el mediodía las lluvias ya habrán cubierto la mayor parte del territorio porteño y una buena porción del área bonaerense. Se prevén grandes acumulados de agua aunque sin estimaciones oficiales.

Esta inestabilidad también se trasladará a la franja central del país, principalmente a Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos y también gran parte de Uruguay. En la región NOA y NEA de la Argentina, el agua podría desembarcar el lunes por la mañana.

La de este domingo 5 será una jornada pasada por agua
Sin bien no hay ningún alerta activado, desde el SMN resaltaron la importancia de postergar el guardado de las prendas de abrigo, ya que las temperaturas, frías aunque no gélidas, podrían extenderse hasta el miércoles inclusive.

LN+: El clima en la Republica Argentina
El lunes la mínima será de 9° C y la máxima llegará a los 18° C. El martes, la amplitud térmica oscilará entre los 7° C y los 16° C.

