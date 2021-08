Alerta: “Está cerquita”, la curiosa expresión del Gobierno sobre la circulación de la variante delta en el país

Poco a poco, las autoridades sanitarias van admitiendo el estado de situación sobre la presencia de la variante delta en el país. Hoy, se oficializó que la transmisión comunitaria de esa cepa que está disparando los contagios de Covid-19 en el mundo “está cerquita” y, a las pocas horas, Mendoza confirmó el primer caso en esa provincia: una mujer que volvió de viaje de España.

Más temprano, a media mañana, el Gobierno difundió declaraciones desde Rusia de la ministra de Salud, Carla Vizzotti, que regresará mañana.

“Se sigue vigilando la circulación, que a la fecha no es todavía predominante, pero ya está cerquita de ser comunitaria –indicó la funcionaria–. Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante. Por ahora, la variante predominante en la Argentina es la de Manaos”.

El último informe oficial, que se difundió la semana pasada, solo tiene datos hasta el 9 de agosto, es decir que atrasa dos semanas. Indica que entre abril pasado, cuando se identificó el primer caso de delta en un menor que había vuelto de viaje, y esa fecha hubo 127 muestras que dieron positivo para esa variante de preocupación en viajeros, sus contactos y dos residentes de la ciudad de Buenos Aires en los que no se pudo determinar nexo alguno con un caso importado.

Tras la detección de esos dos contagios en la comunidad, el 29 y 30 de julio pasado, el Ministerio de Salud nacional difundió una alerta epidemiológica sobre el riesgo de circulación de la variante originaria de la India. En ese momento, ya se habían detectado casos importados también en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Tucumán, Santa Fe y Salta.

Sin información oficial

En las últimas semanas se fueron sumando más casos, pero, como publicó LA NACION, se desconoce cuántos casos hay realmente en el país por el atraso en los datos oficiales. Hoy se esperaba nueva información del Ministerio de Salud sobre la variante delta, lo que no ocurrió hasta el cierre de esta nota.

“Creo que la variante delta está tomando intensidad en la Argentina”, dijo Roberto Debbag, vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica.

En diálogo con LA NACION, el especialista sostuvo: “Hoy, la mayoría de los pacientes con una prueba por PCR positiva para Covid-19 que tengan cefalea y resfrío como forma de presentación de la enfermedad son casos de variante delta hasta que se demuestre lo contrario”.

Debbag también consideró que la cantidad de estudios genéticos de las muestras que se hacen en el país “es deficiente” y puso como ejemplo que el último informe oficial de vigilancia de las variantes del virus SARS-CoV-2 es del 9 de agosto y sobre solo 1000 casos de Covid-19 más con respecto del reporte anterior al 26 de julio.

“No es que los estudios no se hacen porque faltan recursos, sino porque caería el argumento de haber tenido que cerrar los aeropuertos para retrasar la circulación de delta en el país –evaluó–. Hay aeropuertos en el mundo, incluida América Latina, que no se cerraron y tienen la misma circulación que nosotros con el cupo de ingresos a viajeros”.

En Córdoba hubo operativos de testeo masivos tras un brote de la variante delta Laura Lescano - Télam

Hoy, antes de que las autoridades sanitarias de Mendoza confirmaran el primer caso importado de delta en la provincia y que Córdoba informara el segundo fallecimiento del brote relacionado con un viajero que había vuelto de Perú (ver aparte), la ministra Vizzotti sostuvo a través de las declaraciones difundidas por el Gobierno que están “siguiendo muy atentamente” la aparición de nuevos casos de la variante B.1.617.2.

Estados Unidos, Francia, España, Holanda, Dinamarca, Montenegro, Venezuela, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Brasil, Perú, Panamá y México están entre los países de donde provenían los viajeros en los que se detectó esa variante desde abril pasado. En la mayoría de los casos, fue con la prueba por PCR para el alta al séptimo día o porque comenzaron con síntomas durante la cuarentena obligatoria tras la llegada al país.

“Seguimos aislando personas que tienen relación con los viajes, pero en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires hay algunos casos que no tienen relación entre ellos. Sobre todo en Córdoba, que no habían encontrado nexo con viajero”, indicó la funcionaria.

“Agosto es un mes desafiante”, señaló anteayer Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital Gutiérrez e integrante de la comisión asesora nacional para Covid. Ante la consulta, consideró “fundamental incrementar el número de personas con esquemas completos (dos dosis), especialmente los mayores de 50 y las personas con factores de riesgo. No es solo distribuir vacunas, sino aplicarlas”. A la vez, juzgó importante que cada jurisdicción “ajuste su estrategia para la administración oportuna de las dosis”.