Alerta hepatitis: por qué se trata de una enfermedad silenciosa y cuál es el vínculo con el corazón, según un experto

“En la Argentina 900.000 personas viven con hepatitis”. A partir de ese cuadro de situación, Jorge Tartaglione visitó los estudios de LN+ para analizar esta patología. “Se trata de una enfermedad silenciosa porque no golpea la puerta: entra directo”, explicó el médico.

Jorge Tartaglione: la hepatitis en la Argenitna

“1 de cada 20 personas no sabe que tuvo hepatitis. Y dentro de ese grupo, el 5% la tiene crónica y tampoco lo sabe”, detalló Tartaglione. “Por eso hoy estoy acá: para que todos los que me estén escuchando, digan: ‘Che, me voy a hacer el test de serología’”, agregó el especialista.

Como cada año, el 1° de octubre se celebró el Día Mundial de la Hepatitis C. Para entender los alcances de la enfermedad, Tartaglione apuntó: "En la Argentina hay un total de ocho canchas de Racing completamente llenas de personas que tienen esta patología“.

Hepatitis en la Argentina: un cuadro de situación

Los otros tipos de hepatitis

“Además de la hepatitis C, hay otras dos variables: la A y la B”, enumeró el especialista.

“La A viene de la contaminación del agua y la materia fecal. Antes del 2005 era la causa de trasplante más común en el país. Desde la aparición de la vacuna, el trasplante de hígado cayó a 0. La B viene de la relaciones sexuales y la sangre, por ejemplo la trasfusión, los tatuajes o los piercings", explicó.

La calendarización del plan de vacunación contra la hepatitis

Consultado sobre los planes de vacunación, Tartaglione aclaró: “La hepatitis A y la B tienen vacuna. Pero la C, no, aunque tiene tratamiento”. Sobre la forma más usual de reconocer la enfermedad, el médico dijo: “La piel se pone amarilla”.

La función del hígado y su vínculo con el corazón

Sobre la relevancia del hígado en el funcionamiento del organismo, Tartaglione graficó: “Es la planta industrial de nuestro cuerpo: te limpia el organismo, eliminando toxinas, produciendo bilis y almacenando energía”.

“Por ejemplo, cuando entrás en ayuno, la forma de producir energía sale del hígado en forma de glucógeno”, agregó el especialista.

Por último, el médico expuso el vínculo entre el hígado y el corazón. “Si tu hígado tiene grasa: en diez años posiblemente te pase lo mismo en tu corazón. Son órganos que están directamente vinculados”, concluyó Tartaglione.