escuchar

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y parte del conurbano estarán bajo alerta amarilla por fuertes ráfagas de viento durante la noche del sábado y la madrugada del domingo. Así lo confirmó el Servicio Meteorológico Nacional, que emitió un aviso que incluye “baja probabilidad de chaparrones aislados” para esas zonas.

Frente al fenómeno climático pronosticado, desde el gobierno de la Ciudad emitieron una serie de recomendaciones a tener en cuenta por los ciudadanos.

“En caso de vientos fuertes o en momentos de lluvia, moverse con precaución, evitar trasladarse en zonas arboladas. No colocar macetas, sillas de plástico y retirar las colocadas en ventanas o balcones que, por acción del viento, puedan ser arrastradas. Y tener cuidado con tendederos y todo elemento que pueda provocar riesgos a terceros”, indicaron.

⚠ SAT | ALERTAS #SiHayAlertaEstateAlerta

Información actualizada el 03 de febrero de 2024 a las 18:04 h

👉Más detalles en https://t.co/AgvDHAWzAt pic.twitter.com/bSAILAqDTb — SMN Alertas (@SMN_Alertas) February 3, 2024

Por otro lado, ante la posibilidad de lluvias intensas, advirtieron: “No circular por calles anegadas, no tocar columnas del alumbrado, cajas de luz, o cualquier tipo de cables que hubiera en la vía pública, no arrojar latas, botellas u otros elementos que puedan obstruir los sumideros”.

Además recomendaron no depositar residuos en la vía pública, en los horarios y lugares no autorizados, debido a que esto produce inconvenientes en el sistema de desagües pluviales. Por último, recordaron que en caso de estar atravesando una emergencia el número para solicitar ayuda es 103.

La alerta por vientos se da en medio de una fuerte ola de calor que azota a la Ciudad desde hace unos días y que llevó a que las temperaturas rozaran los 40 grados. La situación es aún más grave en otras provincias del país, como Mendoza o Neuquén, donde el clima se encuentra aún más caluroso.

LA NACION