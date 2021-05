Alerta meteorológico: advierten por fuertes vientos y lluvias en Buenos Aires

#SAT SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 19:12h



Nivel🟠

Costa Atlántica (Bs. As.) por #viento Sur entre 55 y 75 km/h. Ráfagas +90 km/h.



Nivel🟡

Bs. As., Santa Fe, E. Ríos por #viento Sur entre 30 y 50 km/h. Ráfagas hasta 75km/h.



Bs. As. por #lluvia. Acumulados entre 20 y 50 mm. pic.twitter.com/wECA99GqbY