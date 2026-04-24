Un camión se atascó en un puente y bloquea la bajada clave de una autopista en Palermo

Un camión de carga se incrustó este viernes por la mañana en el puente ferroviario ubicado en la avenida Sarmiento y Leopoldo Lugones. Al intentar maniobrar, el container que transportaba volcó y quedó dispuesto en medio de la calle, bloqueando el paso.

Se reportan importantes demoras de tránsito en la zona, ya que es uno de los principales accesos a Palermo para quienes llegan desde la Provincia. El personal de emergencias se encuentra en el lugar y, tras la llegada de la grúa necesaria, ya iniciaron las tareas de remoción de la estructura.

El vehículo de gran porte impactó contra El Guindado, por donde pasan las formaciones de los trenes Mitre y San Martín. Los operarios estimaron que, por la complejidad que requiere el operativo, el despeje de la calzada demandará varias maniobras y mantendrá el paso interrumpido durante gran parte de la mañana.

Poco antes de este accidente, otro camión de gran porte sufrió una situación parecida en el mismo punto, pero el chofer notó a tiempo que no pasaba y pudo dar marcha atrás para salir del lugar. El segundo conductor, en cambio, no logró evitar el impacto.

La señalética indica una altura máxima de 3,9 metros, pero por tareas de repavimentación sería menor

La señalización vial indica una altura máxima de 3,9 metros, pero las primeras versiones de lo sucedido marcan que las sucesivas obras de repavimentación en la calzada fueron elevando el nivel del suelo y redujeron, poco a poco, el espacio disponible para el paso de transportes pesados.

Esta bajada recibe también a los vehículos que llegan desde la General Paz o salen del empalme con Panamericana. Con el objetivo de evitar más retrasos, AUSA desvía el tránsito por el túnel hacia la Costanera; desde allí, en la rotonda, se puede retomar el camino para pasar nuevamente por el túnel hacia Figueroa Alcorta.