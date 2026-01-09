Alerta naranja por tormentas: lluvias intensas, viento fuerte y posible caída de granizo en estas provincias

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por tormentas que abarca a varias provincias del país, ante la probabilidad de lluvias intensas en cortos períodos, ráfagas fuertes y eventual caída de granizo. El nivel de advertencia implica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Según el informe oficial, durante la jornada de este viernes en la ciudad de Buenos Aires se prevé una combinación de inestabilidad persistente y acumulados significativos. Las condiciones incluyen precipitaciones aisladas desde el mediodía, que se extenderán por la tarde y la noche, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 25°C.

Temperaturas frescas y manana nublada en la Ciudad

Cuáles son las provincias bajo alerta

De acuerdo con el último informe del Servicio Meteorológico Nacional, se mantiene alerta amarilla por tormentas en las provincias de Chaco, Formosa, Misiones y Santa Fe, donde se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, con ráfagas y actividad eléctrica.

En tanto, el organismo elevó a alerta naranja la advertencia para Corrientes y Entre Ríos, zonas en las que podrían registrarse fenómenos más severos, con precipitaciones intensas en cortos períodos, fuertes vientos y posible caída de granizo.

El tiempo en la Argentina, region por region

Así continuará el clima durante el fin de semana en la Ciudad

El sábado se estima una jornada con lluvias aisladas durante la madrugada, con persistencia de la inestabilidad hacia el mediodía y la tarde. Las marcas térmicas se moverán entre los 19°C y 24°C, en un contexto de cielo mayormente cubierto y ambiente fresco.

El domingo, en cambio, mostrará un cambio de escenario. La mañana se presentará con nubosidad variable y algo de sol, mientras que hacia la tarde y la noche predominará el tiempo más estable, con mayor presencia de sol y temperaturas en ascenso, que alcanzarán los 30°C.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Sábado 10 Mín. 19°C - Máx. 24°C 40 - 70% 32 - 41 km/h Domingo 11 Mín. 17°C - Máx. 30°C 0% 13 - 22 km/h Lunes 12 Mín. 21°C - Máx. 32°C 0% 13 - 22 km/h Martes 13 Mín. 23°C - Máx. 34°C 0% 13 - 22 km/h

Cómo será el clima en el inicio de la semana

El lunes, el organismo estima condiciones más típicas de verano. El cielo permanecerá con sol y nubes a lo largo del día y la temperatura mínima será de 21°C, mientras que la máxima trepará hasta los 32°C, marcando un repunte térmico sostenido.

Para el martes, el pronóstico indica un ambiente todavía más caluroso. La mínima se ubicará en torno a los 23°C y la máxima llegará a 34°C. La jornada transcurrirá con nubosidad variable, algo de sol durante la madrugada y el mediodía, y un aumento de nubes hacia la tarde y la noche.

Advertencias del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas