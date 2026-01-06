Vuelven las lluvias: cuándo regresan las tormentas a Buenos Aires, según el último pronóstico del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó el regreso de la inestabilidad en Buenos Aires, con tormentas y lluvias que marcarán el inicio de la semana. Para este martes, el organismo mantiene vigente una alerta amarilla, en una jornada que combina calor, nubosidad en aumento y probabilidad de fenómenos intensos.

De acuerdo con el último informe oficial, el avance de un frente inestable comenzará a sentirse con mayor fuerza desde la tarde y la noche. Las condiciones se mantendrán durante los días siguientes, con un descenso progresivo de la temperatura y menor presencia de sol.

El martes se presenta con una mínima de 21°C y una máxima de 31°C. Durante la mañana se espera sol con algunas nubes, pero hacia la tarde predominará un cielo con más nubosidad, mientras que por la noche estará mayormente nublado.

El tiempo en la ciudad de Buenos Aires

Cómo continuará el clima el resto de la semana

El miércoles se perfila como el día más inestable de la semana, con mínima de 19°C y máxima de 28°C. En la madrugada se prevén lluvias, mientras que durante el mediodía y la tarde podrían desarrollarse tormentas eléctricas. Hacia la noche, el tiempo estará marcado por viento y ráfagas que podrían superar los 40 kilómetros por hora.

Para el jueves, el SMN estimó un marcado descenso térmico, con mínima de 16°C y máxima de 25°C. El cielo permanecerá nublado durante gran parte del día, con poco sol en la mañana y condiciones más estables hacia la tarde y la noche, aunque sin mejoras significativas.

El viernes cerrará la semana con tiempo nublado durante toda la jornada, una mínima de 19°C y una máxima de 25°C. No se esperan precipitaciones relevantes, pero el cielo cubierto y las temperaturas moderadas marcarán el día.

Día Temperatura Probabilidad de precipitación Viento Martes 6 Mín. 21°C - Máx. 31° 0% 13 - 22 km/h Miércoles 7 Mín. 19°C - Máx. 28° 10 - 40% 7 - 41 km/h Jueves 8 Mín. 16°C - Máx. 25° 0 - 10% 23 - 31 km/h Viernes 9 Mín. 19°C - Máx. 25° 10 - 40% 13 - 31 km/h

Advertencias del SMN para áreas afectadas por lluvias y tormentas