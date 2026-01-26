Alerta por calor extremo en AMBA, en vivo: el día más agobiante y el regreso de las lluvias hoy, lunes 26 de enero

En un repaso realizado en LN+, se dio a conocer lo que se espera a título meteorológico en el país durante este lunes. Los puntos más castigados por el calor serán el NOA y la franja central de la Argentina. La Patagonia y Cuyo, con intensas ráfagas de viento. En el Litoral la probabilidad de lluvias crece a partir del martes.

SMN, region por region