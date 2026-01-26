Alerta por calor extremo en AMBA, en vivo: el día más agobiante y el regreso de las lluvias hoy, lunes 26 de enero
Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la máxima podría ubicarse en 36° C; rige el alerta amarilla para la Ciudad y naranja para el territorio bonaerense; cuándo llegarán las lluvias
CABA: la lluvia, el martes
Luego de que el termómetro rompa el umbral de los 35° C durante este lunes, se espera que el alivio llegue el martes después del mediodía en forma de chaparrones. Aún así, el descenso térmico será muy leve.
"Muro atmosférico": qué es y cómo funciona
El fenómeno está asociado a un sistema de altas presiones que se mantiene casi inmóvil sobre la región y genera una circulación persistente de viento del norte, que arrastra aire cálido y evita la renovación del aire. “La circulación queda bloqueada: no entra aire más fresco y el calor se va acumulando día tras día”, explicó el meteorólogo Alpio Costa.
Se arma un verdadero “muro” atmosférico sobre Argentina 🌡️🧱 El calor escala, las noches dejan de aliviar y el bloqueo promete varios días críticos. ¿Cuándo llega el pico y qué zonas sentirán más el impacto?https://t.co/ob7I4Fa3pD— Meteored Argentina (@MeteoredAR) January 22, 2026
El clima, región por región
En un repaso realizado en LN+, se dio a conocer lo que se espera a título meteorológico en el país durante este lunes. Los puntos más castigados por el calor serán el NOA y la franja central de la Argentina. La Patagonia y Cuyo, con intensas ráfagas de viento. En el Litoral la probabilidad de lluvias crece a partir del martes.
El calor, de norte a sur y de este a oeste
El ente meteorológico anunció que el pico térmico se sentirá en todo el territorio nacional en el arranque de la última semana de enero.
26 ENE I🌡️El calor no da respiro en gran del país. Mira las Tmín de esta mañana:— SMN Argentina (@SMN_Argentina) January 26, 2026
Buenos Aires 26.2
Aeroparque 24.9
Rivadavia 24.8
Sgo del Estero 24.4
Catamarca 24.4
Corrientes 24.1
Las Lomitas 24
Orán 23.9
Morón 23.5 pic.twitter.com/AnGiGYiSAP
El día más complicado de la semana
Luego de un fin de semana de temperaturas elevadas, el SMN avizora para este lunes una jornada muy agobiante. La oscilación térmica arrancó en 26° durante las primeras horas del día y se espera que por la tarde alcance los 36° C. Rige el alerta amarilla en la ciudad de Buenos Aires y el naranja para el territorio bonaerense.
