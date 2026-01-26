LA NACION
en vivo

Alerta por calor extremo en AMBA, en vivo: el día más agobiante y el regreso de las lluvias hoy, lunes 26 de enero

Según las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la máxima podría ubicarse en 36° C; rige el alerta amarilla para la Ciudad y naranja para el territorio bonaerense; cuándo llegarán las lluvias

Se vienen jornadas sofocantes en la ciudad y alrededores, aunque el fenómeno se extenderá también al resto del país
Se vienen jornadas sofocantes en la ciudad y alrededores, aunque el fenómeno se extenderá también al resto del país

CABA: la lluvia, el martes

Luego de que el termómetro rompa el umbral de los 35° C durante este lunes, se espera que el alivio llegue el martes después del mediodía en forma de chaparrones. Aún así, el descenso térmico será muy leve.

Así estará el tiempo en territorio porteño
Así estará el tiempo en territorio porteño

"Muro atmosférico": qué es y cómo funciona

El fenómeno está asociado a un sistema de altas presiones que se mantiene casi inmóvil sobre la región y genera una circulación persistente de viento del norte, que arrastra aire cálido y evita la renovación del aire. “La circulación queda bloqueada: no entra aire más fresco y el calor se va acumulando día tras día”, explicó el meteorólogo Alpio Costa.

El clima, región por región

En un repaso realizado en LN+, se dio a conocer lo que se espera a título meteorológico en el país durante este lunes. Los puntos más castigados por el calor serán el NOA y la franja central de la Argentina. La Patagonia y Cuyo, con intensas ráfagas de viento. En el Litoral la probabilidad de lluvias crece a partir del martes.

SMN, region por region
SMN, region por region

El calor, de norte a sur y de este a oeste

El ente meteorológico anunció que el pico térmico se sentirá en todo el territorio nacional en el arranque de la última semana de enero.

El día más complicado de la semana

Luego de un fin de semana de temperaturas elevadas, el SMN avizora para este lunes una jornada muy agobiante. La oscilación térmica arrancó en 26° durante las primeras horas del día y se espera que por la tarde alcance los 36° C. Rige el alerta amarilla en la ciudad de Buenos Aires y el naranja para el territorio bonaerense.

El pronostico del SMN para CABA
El pronostico del SMN para CABA
LA NACION
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Murió un chico de dos años tras atragantarse durante la cena
    1

    La Plata: murió un nene de dos años tras atragantarse durante la cena

  2. Hay alerta amarilla por calor extremo en la Ciudad y el conurbano bonaerense: máxima de 34 grados
    2

    Hay alerta amarilla por tormentas, vientos y altas temperaturas para este domingo 25 de enero: las provincias afectadas

  3. La sorpresiva ausencia de Gladys, el montaje que nunca fue y un llamado de atención a Milei
    3

    A 29 años del asesinato de José Luis Cabezas: la ausencia de Gladys, el montaje que nunca fue y un mensaje para Milei

  4. Dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de una lancha en Punta del Este
    4

    Tienen 15 y 21 años: dos hermanos argentinos rescataron a una familia uruguaya tras el vuelco de una lancha en Punta del Este