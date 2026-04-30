En la previa del fin de semana largo, el sitio Meteored anticipó que en los próximos tres días el Área Metropolitana de Buenos Aires vivirá una primavera, un otoño y un invierno. El desplazamiento de un frente frío de gran intensidad sobre el centro del territorio nacional modificará las condiciones meteorológicas.

Este fenómeno atmosférico sucederá tras los valores mínimos de principios de semana y la masa de aire polar afectará de manera directa la ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

El viernes feriado comenzará con una ventana de calor antes de que el tiempo cambie abruptamente. El nuevo frente frío irrumpirá en la madrugada del sábado.

Según indicó Cindy Fernández, meteoróloga de Meteored, en pocas horas el AMBA pasará de máximas cercanas a los 25°C a mínimas que podrían rozar los 2°C en sectores del conurbano, con viento sur y sensación térmica marcadamente más baja que la temperatura real.

Pronóstico del tiempo

“El viernes 1 de mayo, feriado por el Día del Trabajador, llegará con condiciones considerablemente más amigables que las de los días anteriores, en especial en lo referido a las temperaturas. El avance de un frente cálido permitirá mínimas cercanas a los 15°C y máximas que podrían superar los 25 °C en varios sectores del AMBA", sostuvo la meteoróloga.

También marcó que durante la mañana podrían formarse nieblas más persistentes por el aporte de humedad que trae el aire más templado, mientras que hacia la tarde aumentará la nubosidad. Antes de la medianoche el nuevo frente frío alcanzará el área metropolitana.

Primavera, otoño e invierno en tres días: el tiempo para el fin de semana largo en el AMBA [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Durante la mañana del sábado se esperan 10°C en áreas urbanas y cerca de 7°C en el conurbano bonaerense. La máxima no superará los 18°C.

El domingo, por otro lado, combinará sol y nubes, pero continuará el frío: las mínimas podrían acercarse a 5 o 6°C y bajar hasta 2 o 3°C en áreas suburbanas.

La semana próxima comenzará otro repunte de temperaturas.

Medidas de prevención del SMN