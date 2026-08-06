Alerta por ciclogénesis: qué es, por qué se origina y cuándo impactará con 48 horas de cambios bruscos de temperatura, frío y lluvias

La jornada del jueves será lo que popularmente se conoce como un día “pasado por agua”.

A tono con el arranque del mes de agosto y el avance del “Súper Niño”, las neblinas de la madrugada darán paso a tormentas fuertes hasta la noche, donde se esperan lluvias aisladas.

La inestabilidad prevista dominará la jornada y se enmarca en el desarrollo de una ciclogénesis, un fenómeno atmosférico capaz de generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.

Pronostico del tiempo

Según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las neblinas de la madrugada del jueves cederán y cobrarán fuerza las tormentas fuertes durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, se registrarán lluvias aisladas. La mínima será de 9°C y la máxima de 14°C, respectivamente; marcas que además irán en baja los próximos días.

Qué es la ciclogénesis

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.

Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas.

La ciclogénesis traería un descenso térmico en la Ciudad Fabián Marelli

Cuándo impactará y cuánto durarán los cambios

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves tormentas fuertes durante buena parte del día, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%,ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora y una rotación del viento que terminará consolidando el ingreso de aire frío.

Para el viernes se registrará un descenso de la temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. El cielo permanecerá ligeramente nublado durante la mañana y a la tarde despejado, sin probabilidades de lluvia, mientras que el viento soplará entre 7 y 12 km/h por la mañana y aumentará hasta los 13 a 22 km/h por la tarde y la noche.

El jueves concentrará las lluvias, tormentas y ráfagas más intensas de la semana SMN

En tanto, por el momento, las previsiones para este fin de semana marcan buenas condiciones meteorológicas. En el caso del sábado se espera una jornada algo nublada, con una mínima de 7°C y una máxima de 14°C.

Para el domingo, el organismo anticipa el día más frío, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, aunque estará mayormente soleado.

Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas