Alerta por ciclogénesis: qué es, por qué se origina y cuándo impactará con 48 horas de cambios bruscos de temperatura, frío y lluvias

Se prevé un período prolongado de inestabilidad con descenso térmico; el fenómeno se origina por una caída de la presión atmosférica; advertencias del SMN
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La jornada del jueves será lo que popularmente se conoce como un día “pasado por agua”.
A tono con el arranque del mes de agosto y el avance del “Súper Niño”, las neblinas de la madrugada darán paso a tormentas fuertes hasta la noche, donde se esperan lluvias aisladas.
La inestabilidad prevista dominará la jornada y se enmarca en el desarrollo de una ciclogénesis, un fenómeno atmosférico capaz de generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento.
Según previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las neblinas de la madrugada del jueves cederán y cobrarán fuerza las tormentas fuertes durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, se registrarán lluvias aisladas. La mínima será de 9°C y la máxima de 14°C, respectivamente; marcas que además irán en baja los próximos días.
Qué es la ciclogénesis
La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse, lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.
Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad, aunque no siempre produce tormentas severas.
Cuándo impactará y cuánto durarán los cambios
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para este jueves tormentas fuertes durante buena parte del día, con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70%,ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora y una rotación del viento que terminará consolidando el ingreso de aire frío.
Para el viernes se registrará un descenso de la temperatura, con una mínima de 5°C y una máxima de 15°C. El cielo permanecerá ligeramente nublado durante la mañana y a la tarde despejado, sin probabilidades de lluvia, mientras que el viento soplará entre 7 y 12 km/h por la mañana y aumentará hasta los 13 a 22 km/h por la tarde y la noche.
En tanto, por el momento, las previsiones para este fin de semana marcan buenas condiciones meteorológicas. En el caso del sábado se espera una jornada algo nublada, con una mínima de 7°C y una máxima de 14°C.
Para el domingo, el organismo anticipa el día más frío, con una mínima de 4°C y una máxima de 13°C, aunque estará mayormente soleado.
Medidas de prevención del SMN ante lluvias y tormentas
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
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