Alerta por tormentas y lluvias en Bahía Blanca y 14 provincias argentinas: hay advertencia naranja y amarilla

Tras una semana con condiciones amigables en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos para este sábado 22 de marzo. Según precisó, se esperan fenómenos meteorológicos adversos en Bahía Blanca, donde días atrás se produjo un temporal devastador y donde este viernes también hubo una advertencia por precipitaciones.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa señaló que las zonas más afectadas serán el centro de Córdoba, el norte de San Luis y el este de Mendoza, donde el parte es de nivel naranja. Este aviso implica fenómenos “peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente”.

A su vez, la alerta amarilla por tormentas regirá en 14 provincias: zonas restantes de Mendoza, San Luis y Córdoba, y sectores de La Pampa, Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, San Juan, Santa Fe, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Formosa y Salta. Además, las condiciones adversas también se esperan en la Patagonia: se advirtió por posibles lluvias en Santa Cruz, Chubut, Río Negro y Neuquén.

Alerta por tormentas para este 22 de marzo.

En el caso de Buenos Aires, gran parte de la provincia estará bajo advertencia. Según el parte, las zonas afectadas serán ciudades de la mitad baja, desde Carlos Casares, Tapalqué y Villa Gesell hacia el sur. Incluso, también estará implicada Bahía Blanca, donde se emitieron alertas por tormentas, lluvias y vientos fuertes.

Frente a esto, el SMN recomienda no sacar la basura; retirar objetos que impidan que el agua escurra; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas; estar atento ante la posible caída de granizo; informarse por las autoridades; y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

El clima en el AMBA

Para el comienzo del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 26.2°C, un poco más alta que durante los días hábiles. Se esperan mínimas de 23°C y máximas de 30°C, el cielo estará mayormente nublado, los vientos del sector noreste tendrán velocidades aproximadas de cinco kilómetros por hora y la humedad será del 73 por ciento.

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, con una media de 25.7°C, mínimas de 22°C y máximas de 30°C. En principio será una jornada ventosa, con el cielo mayormente nublado durante el día y lluvias aisladas por la noche. Además habrá una humedad del 82%.

En la Ciudad, la máxima rondará en 30°C Nicolás Suárez

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura será de 18.2°C en Córdoba, 22.3°C en Tucumán, 22.5°C en Santa Fe, 22.9°C en Entre Ríos, 21.9°C en Jujuy, 19.7°C en Salta, 27°C en Misiones, 25.2°C en La Rioja, 21.6°C en Santiago del Estero, 18.8°C en San Luis, 25.5°C en San Juan, 19.8°C en Mendoza, 16.8°C en Río Negro, 14.5°C en Chubut y 2.5°C en Santa Cruz.

Con el inicio del otoño, el organismo comunicó a través de un informe qué temperaturas se estiman para esta estación y reflejó que se espera un “calor superior al normal”, al igual que ocurrió durante el verano. También dijo que se anticipa una mayor posibilidad de precipitaciones en el norte del país, el oeste de Santa Fe, Córdoba, región de Cuyo, el sur del Litoral, el oeste de Buenos Aires, La Pampa, y el centro y norte de la Patagonia.

LA NACION